Το αεροσκάφος της Pan Am με το όνομα «Clipper Endeavor» είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου του 1952 με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Μία συγκλονιστική ανακάλυψη έγινε από ειδική ομάδα που εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφους της Pan Am που συγκρούστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Πουέρτο Ρίκο πριν από 74 χρόνια.

Η αεροπορική τραγωδία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 52 επιβαίνοντες. Τώρα η ειδική μονάδα αναζήτησης της αεροπορίας σε συνεργασία με το Discovery Channel εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους στα βάθη του ωκεανού.

Η αεροπορική τραγωδία

Το αεροσκάφος της Pan Am με το όνομα «Clipper Endeavor» είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου του 1952 με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στην πτήση επέβαιναν συνολικά 64 επιβάτες και 5 άτομα πλήρωμα. Ωστόσο λίγο μετά την απογείωση, οι πιλότοι έχασαν και τις δύο μηχανές του αεροσκάφους και μόλις λίγα λεπτά αργότερο το αεροσκάφος συνετρίβη στον ωκεανό.

Αν και το αεροσκάφος είχε σωσίβιες λέμβους και ατομικά σωσίβια, πολλοί από τους επιβάτες παρέμειναν στις θέσεις του και έτσι 52 επιβάτες βρέθηκαν στον πάτο του ωκεανού μαζί με το αεροσκάφος σύμφωνα με το Ιστορικό Ίδρυμα της Pan Am. Μόνο 17 άτομα επέζησαν.

Η ευρύτερη περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος ήταν γνωστή, αλλά αυτό που δεν γνώριζαν οι αρχές ήταν η ακριβής τοποθεσία που είχε καταλήξει η άτρακτος μέσα στον ωκεανό.

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Τον περασμένο μήνα, το Ιστορικό Ίδρυμα για τον Αέρα και τη Θάλασσα σε συνεργασία με την εκπομπή «Expedition Unknown» του Discovery Channel και την εταιρεία Deep Sea Vision, χρησιμοποίησαν ένα αυτόνομο υποβρύχιο drone για να εντοπίσουν τα συντρίμμια σε βάθος περίπου το βάθος σχεδόν 610 μέτρων στο βάθος του ωκεανού.

Το αεροσκάφος Douglas DC-4 εντοπίστηκε αρχικά το απόγευμα της 2ας Ιουνίου, κομμένο σε δύο κομμάτια. Αναγνωρίστηκε από εικόνες που έδειχναν ξεκάθαρα το λογότυπο της Pan American στα φτερά. Το Ίδρυμα συνεργάζεται πλέον με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για να επεκτείνει την προστασία γύρω από την περιοχή της συντριβής προκειμένου να διοργανώσουν μία εκδήλωση μνήμης για τους νεκρούς.

Οι αρχές έχουν ήδη ειδοποιήσει τις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος ενώ ήρθαν σε επαφή και με τους δύο εναπομείναντες επιζώντες.

Με πληροφορίες του CNN