Το αεροσκάφος θα διαθέτει νέο φωτισμό LED για τη βελτιστοποίηση των προσγειώσεων, μειώνοντας την αντίσταση, το βάρος και τις εκπομπές.

Η easyJet παρέλαβε στο Αμβούργο το 100ό αεροσκάφος της οικογένειας A320neo, υπογραμμίζοντας τη συνεχή δέσμευσή της για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

Το αεροσκάφος, το οποίο κατασκευάστηκε από την Airbus, εντάσσεται στον αμιγώς Airbus στόλο της easyJet, ο οποίος πλέον αριθμεί συνολικά 359 αεροσκάφη. Η προσθήκη αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη μετάβαση της εταιρείας σε νεότερη και πιο αποδοτική τεχνολογία, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την απανθρακοποίηση.

Όλα τα νέα αεροσκάφη NEO της easyJet θα είναι εξοπλισμένα με την πιο πρόσφατη καμπίνα Airspace της Airbus. Η καμπίνα θα προσφέρει βελτιωμένο φωτισμό και ανανεωμένη χρωματική παλέτα σε όλο τον εσωτερικό διάκοσμο, συμπεριλαμβανομένων των πλευρικών τοιχωμάτων και των τουαλετών, ενισχύοντας τη σύγχρονη αισθητική και δημιουργώντας μια ήρεμη και φιλόξενη ατμόσφαιρα για τους επιβάτες. Η προσβασιμότητα έχει επίσης βελτιωθεί με νέες ενδείξεις braille στις σειρές καθισμάτων.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αυξημένο χώρο στους ώμους, βελτιωμένο σχεδιασμό και φωτισμό της καμπίνας, επανασχεδιασμένες τουαλέτες με ανέπαφα χαρακτηριστικά για καλύτερη υγιεινή και μεγαλύτερη έμφαση σε επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά. Τα πληρώματα θα επωφεληθούν επίσης από τους επανασχεδιασμένους χώρους κουζίνας στο μπροστινό και πίσω μέρος του αεροσκάφους, με βελτιωμένους αποθηκευτικούς χώρους και διπλούς φούρνους τόσο εμπρός όσο και πίσω, για πρώτη φορά στα A320 και A321 NEO.

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Όλα τα μελλοντικά αεροσκάφη θα διαθέτουν νέα LED Multi Functional Runway Lights, μη αναδιπλούμενα, τα οποία αντικαθιστούν τα προηγούμενα φώτα του συστήματος προσγείωσης στο ρύγχος, μειώνοντας την αντίσταση και το βάρος, ενώ βελτιώνουν την οπτική απόδοση και την αξιοπιστία.

Επιπλέον, τα αεροσκάφη, τα οποία τροφοδοτούνται από κινητήρες CFM LEAP 1A, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με έως και 50% Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο σήμερα, με προοπτική να φτάσουν το 100% έως το 2030, στηρίζοντας τον οδικό χάρτη της easyJet για μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Τα ψηφιακά συστήματα Skywise συμβάλλουν επίσης σε πιο αποδοτικές, δεδομένων λειτουργίες.

Η οικογένεια A320neo προσφέρει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂ ανά θέση σε σύγκριση με αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς, καθώς και περίπου 50% μείωση του αποτυπώματος θορύβου. Τα οφέλη αυτά στηρίζουν τόσο τη μείωση του λειτουργικού κόστους όσο και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Η μετάβαση στα πιο αποδοτικά αεροσκάφη της αγοράς αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της easyJet για τη μείωση της έντασης των εκπομπών άνθρακα βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα ενισχύει την εμπειρία των επιβατών και την επιχειρησιακή απόδοση.

Ο David Morgan, Chief Operating Officer της easyJet, δήλωσε

«Η άφιξη του 100ού αεροσκάφους της οικογένειας A320neo αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την easyJet. Τα αεροσκάφη αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας για έναν πιο αποδοτικό στόλο και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες και τα πληρώματά μας.»

Ο Johan Pelissier, President of Region Europe και Head of Commercial Europe for Commercial Aircraft στην Airbus, δήλωσε

«Η παράδοση του 100ού A320neo αντικατοπτρίζει το κοινό DNA καινοτομίας της Airbus και της easyJet. Με την ενσωμάτωση του πιο αποδοτικού αεροσκάφους μονού διαδρόμου στον κόσμο σε αυτή την κλίμακα, δεν επεκτείνουμε απλώς μια συνεργασία αλλά συμβάλλουμε ενεργά στον επαναπροσδιορισμό του μέλλοντος της βιώσιμης αεροπορίας. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της easyJet και τη δέσμευσή μας για την απανθρακοποίηση.»

Ο Gaël Méheust, President and CEO of CFM International, δήλωσε:

«Εκ μέρους της ομάδας της CFM παγκοσμίως, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια προς την easyJet για την παραλαβή του 100ού αεροσκάφους Airbus A320neo Family που είναι εξοπλισμένο με κινητήρες LEAP-1A. Αυτό το ορόσημο αντικατοπτρίζει περισσότερα από 25 χρόνια αξιόπιστης συνεργασίας. Η δέσμευσή μας για τα επόμενα 25 χρόνια και πέρα από αυτά είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε το επίπεδο ποιότητας και υποστήριξης που έχει μάθει να αναμένει η easyJet από την CFM.»

Η ανανέωση του στόλου παραμένει κρίσιμη για τη στρατηγική της easyJet βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με την αντικατάσταση παλαιότερων αεροσκαφών από πιο αποδοτικά της οικογένειας A320neo, στηρίζοντας τον στόχο για μείωση της έντασης εκπομπών άνθρακα κατά 35% έως το 2035.

Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας για τη μείωση του λειτουργικού αποτυπώματος: Η επέκταση του στόλου NEO αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η easyJet για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και τον συνδυασμό πολλών επιμέρους βελτιώσεων σε μια συνολική μείωση εκπομπών. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: