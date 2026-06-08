Εκτός από το αεροσκάφος του Δένδια, οι Τούρκοι παρενόχλησαν και τα αεροσκάφη των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας.

Νέο περιστατικό έντασης στον εναέριο χώρο καταγράφηκε με τουρκική παρενόχληση σε κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια πτήσης του προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το philenews, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δυο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών, που κατευθύνονταν στην Κύπρο.

Το συμβάν φέρεται να εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς στον εναέριο χώρο της περιοχής, με παρόμοιες αναφορές να υπάρχουν και για πτήσεις ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Ολλανδοί.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια αντιμετώπισε καθυστέρηση και εμπλοκή στη διέλευση του εναέριου χώρου, σε διαδικασία που αποδίδεται σε χειρισμούς της τουρκικής πλευράς σχετικά με την έγκριση πτήσης.

Το περιστατικό φέρεται να προκάλεσε προσωρινή αναμονή και επιχειρησιακή δυσκολία στην ολοκλήρωση της διαδρομής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας για την πτήση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ζήτημα των παρεμβολών ή καθυστερήσεων σε πτήσεις κρατικών αποστολών έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές αεροπορίας, με στόχο τη διασφάλιση απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και έγκρισης πτήσεων ώστε να αποφεύγονται εντάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του εναέριου δικτύου.

Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης.