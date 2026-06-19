Δήμαρχοι, τοπικές οργανώσεις, μεγάλο μέρος των συνέδρων και σημαντικά στελέχη εξακολουθούν να κινούνται γύρω από τον Οζέλ και τον φυλακισμένο Ιμάμογλου- Τι γράφει το K-Report.

Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα, που κάθε Τετάρτη παρέχουν δωρεάν στους συνδρομητές του ειδικό τεύχος για τις εξελίξεις στην Τουρκία, τεύχος που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ευάγγελος Αρεταίος και Μαρία Ζαχαράκη.

Η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Οζγκούρ Οζέλ και το πολιτικό περιβάλλον του Εκρέμ Ιμάμογλου δεν αποτελεί πλέον σενάριο των παρασκηνίων της Άγκυρας. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες αναλύσεις των Medyascope, Nefes, BirGün και από τις παρεμβάσεις δημοσιογράφων όπως ο Ruşen Çakır και ο Mehmet Y. Yılmaz, η συζήτηση έχει περάσει από το επίπεδο της θεωρίας στο επίπεδο της πολιτικής προετοιμασίας.

Η ημερομηνία που κυριαρχεί πλέον σε όλους τους υπολογισμούς είναι η 20ή Ιουλίου, όταν ξεκινά η θερινή δικαστική παύση. Σύμφωνα με το Medyascope, το στρατόπεδο Οζέλ θεωρεί ότι μέχρι τότε το Ανώτατο Εφετείο θα πρέπει να έχει δώσει σαφή κατεύθυνση στο ζήτημα της ακύρωσης του συνεδρίου του CHP, δηλαδή της δικαστικής απόφασης που επανέφερε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Αν δεν υπάρξει λύση, η αβεβαιότητα μπορεί να παραταθεί μέχρι το φθινόπωρο, μετατρέποντας τα σχέδια έκτακτης ανάγκης του στρατοπέδου Οζέλ σε πραγματική οργανωτική προετοιμασία για νέο πολιτικό φορέα.

Οι περισσότεροι από 900 σύνεδροι του κόμματος που, σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο Τύπο, στηρίζουν το αίτημα για έκτακτο συνέδριο, αποτελούν το ισχυρότερο επιχείρημα του Οζέλ. Η ηγετική του ομάδα επιδιώκει να εμφανιστεί ως το «εκλεγμένο CHP», σε αντιπαράθεση με μια ηγεσία που, όπως υποστηρίζουν οι υποστηρικτές του, διαθέτει πλέον κυρίως δικαστική και όχι πολιτική νομιμοποίηση.

Δήμαρχοι, τοπικές οργανώσεις, μεγάλο μέρος των συνέδρων και σημαντικά στελέχη εξακολουθούν να κινούνται γύρω από τον Οζέλ και τον φυλακισμένο Ιμάμογλου. Αν αυτή η πολιτική μάζα μετακινηθεί οργανωμένα, το ιστορικό CHP μπορεί να διατηρήσει το όνομά του αλλά να χάσει τον πραγματικό του ρόλο ως κεντρικός εκφραστής της αντιπολίτευσης.

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Δημοσκοπήσεις: Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι ένα νέο κόμμα από τον άξονα Οζέλ- Ιμάμογλου φαίνεται να διαθέτει ήδη εκλογική βάση πριν ακόμη αποκτήσει όνομα, πρόγραμμα ή οργανωτική δομή.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της İstanbul Ekonomi Araştırma, ένα υποθετικό κόμμα του Οζέλ θα αντλούσε σχεδόν τα δύο τρίτα των σημερινών ψηφοφόρων του CHP. Τα στοιχεία που παρουσίασε έρευνα δείχνουν ότι η νέα παράταξη θα απορροφούσε περίπου 2/3 του CHP, 3% από το φιλοκουρδικό DEM, άλλα 3% από το ΙΥΙ και περίπου 1-1,5% από το Zafer Partisi και λιγότερο από 1% από το MHP. Θα εμφανιζόταν ουσιαστικά ως η ισχυρότερη δύναμη της αντιπολίτευσης.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται να ενισχύσουν τη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Aytunç Erkin στη Nefes, σύμφωνα με την οποία ένα νέο κόμμα υπό τον Οζγκούρ Οζέλ θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 19,8% και να φτάσει, υπό ευνοϊκές συνθήκες, ακόμη και το 33%. Αν και οι αριθμοί διαφέρουν, το πολιτικό συμπέρασμα είναι κοινό: Η εκλογική νομιμοποίηση της αντιπολίτευσης φαίνεται να μετακινείται από το ιστορικό «εμπορικό σήμα» του CHP προς το δίδυμο Οζέλ- Ιμάμογλου.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι τέτοιες μετρήσεις καταγράφουν περισσότερο τη πρόθεση παρά την πραγματική ψήφο καθώς οι πολίτες προβάλλουν ελπίδες και προσδοκίες σε ένα πολιτικό σχήμα που ακόμη δεν υπάρχει. Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτή την επιφύλαξη, το μήνυμα είναι σαφές: Ένα μεγάλο τμήμα της αντιπολιτευτικής βάσης φαίνεται να διαχωρίζει πλέον τη νομική κυριότητα του CHP από την πολιτική του νομιμοποίηση. Και αυτό ίσως αποτελεί το πιο επικίνδυνο εύρημα για τον Κιλιτσντάρογλου και το πιο πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο για τον Οζγκούρ Οζέλ, εκτιμούν συνομιλητές του KReport στην Τουρκία.