Γιατί δεν αρκεί το ...ΡosoKanei - Τα έξι ...Υστερόγραφα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε στη μάχη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας το «καλάθι του νοικοκυριού» - που ευστόχως τηλεθεατής χαρακτήρισε «αρχ@@@@ια καπαμά», βρέθηκε νέο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια: Την εφαρμογή ...ΡosoKanei που αντικαθιστά το eKatanalotis!

Πρόταση της στήλης προς την κυβέρνηση: Να δημιουργήσει μια νέα εφαρμογή, την ... PouThaVroumeTaLefta! Γιατί δεν φτάνει να ξέρουμε πόσο κάνει ένα προϊόν, αλλά και πού θα βρούμε λεφτά να το αγοράσουμε.

ΥΓ1: Μόνο με το χιούμορ μπορεί να αντιμετωπίζονται τέτοιες φιέστες που δεν θίγουν στο παραμικρό τα αίτια που φέρνουν την Ελλάδα να παίρνει ένα από τα πρώτα ...μετάλλια στην Ευρώπη για την ακρίβεια.

ΥΓ2: Ο πρωθυπουργός παλαιότερα είχε μιλήσει για καρτέλ, την ύπαρξη των οποίων είχε παραδεχθεί και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Μήπως μπορεί να τα κατονομάσει; Και κυρίως μήπως θα αποφασίσει να τα αντιμετωπίσει; Γιατί χωρίς την ύπαρξη καρτέλ ίσως είχε νόημα η εφαρμογή που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός.

ΥΓ3: Το «καλάθι του νοικοκυριού» αποσύρθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025 σηματοδοτώντας όπως ειπώθηκε τότε «στροφή προς την κανονικότητα». «Κανονικότητα» που τη βλέπουμε κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τα ...σούπερ μάρκετ, που πληρώνουμε το ενοίκιο κοκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΥΓ4: Και εδώ, όπως και με τα τιμολόγια ρεύματος, προτάσσεται η ατομική ευθύνη. «Αφού ξέρεις πού είναι τα φθηνότερα προϊόντα και δεν πας να τα πάρεις εσύ φταις»! Όπως άλλωστε λέει και το τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα «Η φτώχεια είναι πιο πρόθυμη αν νοιώθει ότι φταίει»!

{https://www.youtube.com/watch?v=yR7ohOLbrmg&list=RDyR7ohOLbrmg&start_radio=1}

ΥΓ5: Δεν φτάνει που ουκ ολίγοι δουλεύουν σε δυο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, αν τους μένει και καμιά ώρα για ξεκούραση θα πρέπει να πάρουν σβάρνα τα σούπερ μάρκετ της συνοικίας για να βρουν πού είναι τα φθηνότερα προϊόντα!

ΥΓ6: Παλαιότερα οι υπουργοί πήγαιναν και σε κάνα σούπερ μάρκετ για να δώσουν σήμα ότι καταπολεμούσαν την ακρίβεια. Τώρα κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με τον ...μουτζούρη!