«Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νέα εφαρμογή «PosoKanei», η οποία επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, παρουσιάστηκε σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το «PosoKanei» αποτελεί το νέο εργαλείο διαφάνειας και τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και είναι ουσιαστική εξέλιξη και βελτίωση του e-katanalotis, φιλοξενώντας σαφώς μεγαλύτερο αριθμό κωδικών. Η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα διαθέτει ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίσουν παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις.

Μητσοτάκης: «Άλλο ένα όπλο κατά της ακρίβειας»

«Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα “όπλο” στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Έχουμε πια σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες.

Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις».

Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:

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