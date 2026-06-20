Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες, οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα στη στεριά.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Χώρα Χανίων ο εντοπισμός ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00, όταν λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία αντιλήφθηκαν το σώμα να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το neakriti.

Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητάς του, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για άτομο ηλικίας άνω των 50 ετών.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες, με έντονο κυματισμό, γεγονός που καθιστούσε τη θάλασσα ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους λουόμενους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας δεν είχε ακόμη ξεκινήσει, καθώς το επίσημο ωράριο λειτουργίας αρχίζει στις 10:00 το πρωί.