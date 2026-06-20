Στην ειδοποίηση αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα», ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Εύβοια, που καίει δάσος κοντά στα Μεσοχώρια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από τα σπίτια.

Τα χωριά που κινδυνεύουν είναι τα Μεσοχώρια και αμέσως μετά οι Ραπταίοι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdzty2cnbsh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πριν λίγο ήχησε δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους που τους ενημερώνει να απομακρυνθούν προς τα Στύρα.

{https://x.com/112Greece/status/2068349579553026518}

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Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2068337440973066471}

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση στα Μεσοχώρια και γρήγορα πήρε διαστάσεις, με πυκνούς καπνούς να γίνονται ορατοί από μεγάλη απόσταση. Από τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσής της, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με στόχο τον περιορισμό του μετώπου πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dje08qi6x9wx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 120 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό και 8 αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.

{https://www.youtube.com/watch?v=3v0E3vj1bGA}

{https://www.youtube.com/shorts/ta5fP5J4jts}