Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Εύβοια, σε δασική περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων, στη νότια πλευρά του νησιού.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η φωτιά ξέσπασε μέσα σε πυκνή δασική έκταση, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης. Από τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ήχησε το 112

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2068337440973066471}

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματά έργου καθώς και εθελοντές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αρχές παρακολουθούν διαρκώς την πορεία του πύρινου μετώπου, με κύριο στόχο την άμεση οριοθέτησή του και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές δασικές εκτάσεις. Η επιχείρηση εξελίσσεται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές ή ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για τους κατοίκους. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

{https://www.youtube.com/watch?v=u9tzChZLrN4}

{https://www.youtube.com/watch?v=3v0E3vj1bGA}