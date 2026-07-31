Η νέα γενιά του KGM Musso είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, εξελίσσοντας περαιτέρω το pick up που έχει καθιερωθεί για την πραγματική αντοχή, την αξιοπιστία και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Κατασκευασμένο στη Νότιο Κορέα και βασισμένο σε περισσότερα από 60 χρόνια τεχνογνωσίας της KGM στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων, το νέο Musso έρχεται να προσφέρει ακόμη υψηλότερα επίπεδα αντοχής, σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικότητα και πραγματική αξία.

Το όνομα Musso, εμπνευσμένο από την κορεατική λέξη για τον ρινόκερο, αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία του μοντέλου στον δρόμο, εκφράζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα που το συνοδεύει από την πρώτη του γενιά.

Με πλήρως ανασχεδιασμένη εξωτερική σχεδίαση και ακόμη πιο επιβλητική παρουσία, το νέο Musso τραβάει όλα τα βλέμματα, διατηρώντας παράλληλα το χρηστικό και επαγγελματικό προφίλ που χαρακτηρίζει την κατηγορία των pick up. Η ολοκαίνουργια μάσκα, η νέα σχεδίαση των θόλων των τροχών, τα πλευρικά διακοσμητικά και οι μεγαλύτεροι εξωτερικοί καθρέπτες συνθέτουν μια πιο δυναμική και στιβαρή εικόνα, αναδεικνύοντας τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Στις κορυφαίες εκδόσεις, οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και η ηλιοροφή ολοκληρώνουν τη δυναμική σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου.

Αναβαθμισμένη καμπίνα με άνεση και τεχνολογία SUV

Στο εσωτερικό, το νέο Musso δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και τη λειτουργικότητα, συνδυάζοντας την αίσθηση ενός σύγχρονου SUV με την πρακτικότητα ενός στιβαρού pick up. Η αναβαθμισμένη ηχομόνωση περιορίζει σημαντικά τους κραδασμούς και τον θόρυβο του δρόμου, ενώ τα καθίσματα που διαθέτουν δυνατότητα κλίσης κατά 27°, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υψηλά επίπεδα στήριξης και άνεσης ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές. Παράλληλα, η καμπίνα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την ευκολία στην καθημερινή χρήση, όπως ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας σε κάθε διαδρομή.

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Ο χώρος φόρτωσης του νέου Musso παραμένει προσανατολισμένος στη λειτουργικότητα - χωρώντας άνετα μια ευρωπαλέτα - ενώ η πρακτικότητά του ενισχύεται με στοιχεία όπως ο φωτισμός LED, τα ενσωματωμένα άγκιστρα πρόσδεσης και το σκαλοπάτι στον προφυλακτήρα, διευκολύνοντας τη φόρτωση και την καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Οι βελτιωμένες δυνατότητες εκτός δρόμου αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της νέας γενιάς. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, οι βελτιστοποιημένες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης προσφέρουν κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, αναδεικνύοντας ένα pick up που είναι σχεδιασμένο για πραγματικές συνθήκες χρήσης, χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Το νέο KGM Musso και Musso Grand διατίθεται με διπλοκάμπινη διάταξη και κινητήρα 2.2lt Diesel, αποδίδοντας 202 ίππους και 441 Nm ροπής. Οι εκδόσεις με μακρύτερο χώρο φόρτωσης διατίθενται αποκλειστικά με επιλεκτική 4-κίνηση (Part-time 4WD), ενώ υποστηρίζεται και έκδοση με κοντό χώρο φόρτωσης και κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD). Τέλος, στις εκδόσεις με 4-κίνηση προσφέρεται η επιλογή ανάρτησης με φύλλα σούστας ή πολλαπλών συνδέσμων.

Άμεσα διαθέσιμο και ετοιμοπαράδοτο

Η νέα γενιά του KGM Musso αποτελεί τη σύγχρονη εξέλιξη ενός αυθεντικού pick up, συνδυάζοντας τη δύναμη και την αντοχή ενός επαγγελματικού εργαλείου με την άνεση και την τεχνολογία ενός σύγχρονου SUV. Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση – από απαιτητικές εργασίες έως καθημερινές μετακινήσεις – προσφέρει κορυφαία αξιοπιστία και ευελιξία σε κάθε περιβάλλον.

Το νέο KGM Musso είναι άμεσα διαθέσιμο και ετοιμοπαράδοτο, με τιμή εκκίνησης από 29.990 ευρώ, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό στιβαρής κορεατικής κατασκευής, αυθεντικών δυνατοτήτων pick up, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλού επιπέδου εξοπλισμού, που το καθιστά μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers