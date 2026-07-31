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Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσκαλεί το κοινό και τα ΜΜΕ σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιστημονικής παρατήρησης.

Καθώς το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του, στις παραλίες ωοτοκίας της Πελοποννήσου και της Κρήτης αποκαλύπτονται τα μυστικά των φωλιών.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την εκκόλαψη των αυγών, οι εκπαιδευμένοι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποιούν εκσκαφές στις φωλιές, συλλέγοντας πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα που συμβάλλουν στη μακροχρόνια έρευνα και προστασία του είδους και προσκαλούν κατοίκους, επισκέπτες και δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία.

Οι δημόσιες εκσκαφές είναι ανοικτές για το κοινό, αποτελούν μέρος του πολύπλευρου εκπαιδευτικού έργου μας για την προστασία της φύσης και προσφέρουν μία ξεχωριστή ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να δουν την επιστήμη στη πράξη, να μάθουν από κοντά τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας και να γνωρίσουν το έργο προστασίας που υλοποιεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Ελλάδας.

Τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, εκσκαφές με παρουσία κοινού θα πραγματοποιούνται σε σημεία που αναφέρονται στο πρόγραμμα των εκσκαφών στις παρακάτω περιοχές :

• Ρέθυμνο, Χανιά και Κόλπος Μεσσαράς στην Κρήτη

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• Κυπαρισσιακός Κόλπος, Ρωμανός, Κορώνη και Λακωνικός Κόλπος στην Πελοπόννησο.

Πρόγραμμα Εκσκαφών (τρέχουσα εβδομάδα)

Ώρες απογευματινές – Ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό

Μόνο για αυτή την εβδομάδα θα είμαστε και στην Καλαμάτα!

• Κυριακή 2 Αυγούστου, 18:00, Παραλία Καλαμάτας

• Κυριακή 2 Αυγούστου, 19:30, Παραλία Γεράνι, Χανιά

• Δευτέρα 3 Αυγούστου, 19:00, Παραλία Αγιαννάκης, Μεσσηνία (Κυπαρισσιακός Κόλπος)

• Δευτέρα 3 Αυγούστου, 19:00, Παραλία Μισίρια, Ρέθυμνο

• Τρίτη 4 Αυγούστου, 19:00, Παραλία Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο

• Τετάρτη 5 Αυγούστου, 19:00, Παραλία Πλατάνες, Ρέθυμνο

Το πρόγραμμα των δημόσιων εκσκαφών ανανεώνεται κάθε εβδομάδα Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις προγραμματισμένες εκσκαφές ανά περιοχή στην ιστοσελίδα του ΑΡΧΕΛΩΝ

Κανόνες Συμμετοχής

Για τη δική σας ασφάλεια αλλά και την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, παρακαλούμε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

• Παραμείνετε ήσυχοι και διακριτικοί.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες των εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ.

• Παραμείνετε στον χώρο που θα σας υποδειχθεί.

• Μην χρησιμοποιείτε φλας κατά τη φωτογράφιση.

• Μην αγγίζετε τα χελωνάκια ή τον εξοπλισμό της εκσκαφής.

• Μην μπαίνετε στη θάλασσα για να ακολουθήσετε τα χελωνάκια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Κεντρικά Γραφεία: Σόλωνος 113, 106 78 Αθήνα,

τηλ.: 210 5231342, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Κυπαρισσιακός Κόλπος, Άρης Τσίρογλου,

6932285817, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Λακωνικός Κόλπος & Κορώνη, Παύλος Ανδρομιδάς, 6951009785, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά, Κόλπος Μεσσαράς), Δανάη Τσαπάρλη,

6937352379, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή: zarpanews.gr