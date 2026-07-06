Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά στην Τροιζήνα.

Ανεξέλεγκτο είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε πλησίον της περιοχής της Αγίας Ελένης Τροιζήνας. Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.

Το χρονικό:

1. στις 17:18 εκδοθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας.

2. Επίσης στις 17:47 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 στις για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς Άνω Φανάρι Τροιζήνας

Όσα προηγήθηκαν

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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Μπαράζ μηνυμάτων για ετοιμότητα και εκκένωση

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για ετοιμότητα και εκκένωση στην Τροιζηνία λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στο πρώτο μήνυμα, που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, αναφερόταν ότι πρόκειται για δασική πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας και ζητούσε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2074138314416779289}

Λίγο αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα 112 που αυτή τη φορά καλούσε σε εκκένωση της περιοχής. Συγκεκριμένα, ζητείται από όσους βρίσκονται στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας να απομακρυνθούν άμεσα προς την περιοχή του Άνω Φαναριού, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών και διατηρώντας ψυχραιμία κατά τη μετακίνηση. Στο μήνυμα που στάλθηκε αναφέρεται «Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς #Άνω_Φανάρι». Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα, υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και της μορφολογίας της περιοχής.

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