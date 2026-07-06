Κατά την επίσκεψη στο Ωραιόκαστρο, ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για την εκκένωση του Ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμων» και την κατάσταση των τραυματισμένων πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Συμπαράταξης.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηγιαννάκης απηύθυνε έκκληση για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα από τις αρμόδιες αρχές, και τόνισε ότι θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους κατοίκους για τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία της ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για την προληπτική εκκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων», με τους 157 τρόφιμους του Ιδρύματος να φιλοξενούνται προσωρινά σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, εθελοντών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, διαπιστώθηκε για ακόμα μία φορά πως η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, αλλά απαιτείται άμεσα η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και ετοιμότητας για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών δασικών και βιομηχανικών πυρκαγιών.

Στη συνέχεια ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας των 5 Πυροσβεστών που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ευχήθηκε την ταχεία ανάρρωσή τους καθώς οι 3 από αυτούς νοσηλεύονται ακόμα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς κανένας από αυτούς σοβαρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος τα μέλη της αντιπροσωπείας της Συμπαράταξης δεσμεύτηκαν για την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.