Η απάντηση της Θεώνης Κουφονικολάκου στην ερώτηση του Dnews για το αν προτίθεται η ΕΛΑΣ, εφόσον γίνει κυβέρνηση, να ζητήσει Εξεταστική ή Προανακριτική για κάποιο από τα σκάνδαλα.

Συνολικά 102 σκάνδαλα βλέπει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από το 2019 μέχρι σήμερα, τα οποία διαχώρισε σε 9 κατηγορίες, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που έγινε σήμερα στην ΕΣΗΕΑ, με τίτλο: «Η επταετία Μητσοτάκη - Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά», όπου το «παρών».

Σε ερώτηση του Dnews για το αν η ΕΛΑΣ προτίθεται, εφόσον γίνει κυβέρνηση, να ζητήσει Εξεταστική ή Προανακριτική Επιτροπή για κάποιο απ’ αυτά, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε: «Είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα η αρχειοθέτηση των υποκλοπών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, αλλά και η διαχείριση των πόρων του Ταμείο Ανάκαμψης, όπου πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος.

Είμαστε στο 2026 και δεν έχουμε εικόνα ποια κόμματα έχουν δανειοδότηση, ποια πολιτικά πρόσωπα έχουν πάρει δάνειο και πώς εξυπηρετούνται αυτά.

Για όλα αυτά δεσμευόμαστε ελέγχους και πως θα καταλογιστούν ευθύνες εφόσον υπάρχουν».

Αναλυτικά η λίστα όλων των σκανδάλων της διακυβέρνησης ΝΔ ανά βαρύτητα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σκάνδαλο Υποκλοπών (Παρακολουθήσεις Predator και ΕΥΠ).

Φωτογραφική διάταξη αλλαγής νόμου για τα τυπικά προσόντα του Διοικητή ΕΥΠ Π. Κοντολέων (2019).

Παραίτηση του Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα (2022).

Παραίτηση του Γεν. Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη (2022).

Παραίτηση του Γ.Γ. Γιάννη Σμυρλή (Υπόθεση εξαγωγής Predator, 2022).

Παρακολούθηση του Υπουργού Μάκη Βορίδη με το Predator (2024).

Τέμπη

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη (Έγκλημα με 57 νεκρούς, 2023).

Παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή (2023).

Μεθόδευση συγκάλυψης των Τεμπών από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής (2024).

Διαγραφή του Μιχάλη Ταμήλου (Σοκαριστικές δηλώσεις κατά συγγενών θυμάτων των Τεμπών, 2024).

Αποκάλυψη εντολής για το μπάζωμα των Τεμπών από τον πρώην Γ.Γ. Γιάννη Ξιφαρά (2025).

Παραίτηση του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου (Μπάζωμα στα Τέμπη, 2025).

Παραίτηση του Γ.Γ. Βασίλη Παπαγεωργίου (Μπάζωμα στα Τέμπη, 2025).

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραιτήσεις υπουργών και στελεχών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Μάκης Βορίδης, Διονύσης Σταμενίτης, Χρήστος Μπουκώρος, Γιώργος Στρατάκος, Ανδρέας Καρασαρίνης, Γιάννης Τρουλλινός.

Δεύτερη δικογραφία για το Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με εμπλοκή στελεχών (Κ. Τσιάρας, Γ. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδης, Β. Βασιλειάδης, Κ. Σκρέκας, Δ. Βαρτζόπουλος, Φ. Αραμπατζή).

Πανδημία

Διανομή "γιγάντιων" μασκών και ακατάλληλων παγουριών στα σχολεία (2020)

Υπέρογκη επιδότηση Κλινικαρχών εν μέσω Πανδημίας (2020)

Σκιώδης σύμβαση με την εταιρεία διαχείρισης δεδομένων Palantir (2020)

Βόλτα του Πρωθυπουργού στην Πάρνηθα εν μέσω αυστηρού lockdown (2020)

Κορονοπάρτυ του Πρωθυπουργού στην Ικαρία (2021)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης νονός σε βαφτίσια ενώ απαγορευόταν λόγω lockdown (2021)

Απόκρυψη της μελέτης Τσιόδρα - Λύτρα για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ (2021)

Αστυνομική αυθαιρεσία

Ξυλοδαρμός της οικογένειας Ινδαρέ από την ΕΛΑΣ

Απόβαση ΜΑΤ και αστυνομική βία στη Χίο και τη Λέσβο.

Θάνατος του Βασίλη Μάγγου μετά από αστυνομικό ξυλοδαρμό.

Αστυνομική αυθαιρεσία ΜΑΤ κατά θαμώνων και διαδηλωτών στο Γαλάτσι.

Αστυνομική καταστολή και προσαγωγές στη Νέα Σμύρνη.

Δολοφονία του 18χρονου Ρομά, Νίκου Σαμπάνη, στο Πέραμα.

Βασανισμός και θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν σε αστυνομικά τμήματα (2024).

Χημικά και αστυνομική βία στις πορείες για τα Τέμπη (2025).

Έλεγχος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Κατάργηση υποχρεωτικότητας υποβολής Πόθεν Έσχες για καναλάρχες και εκδότες (2019).

«Λίστα Πέτσα» (διανομή 20 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ χωρίς κριτήρια) (2020).

«Λίστα Κικίλια» (18,5 εκατ. ευρώ στα ΜΜΕ) (2020).

«Λίστα Πλεύρη» (4,9 εκατ. ευρώ στα κανάλια) (2021).

Οικονομικά Σκάνδαλα

Θέσπιση ασυλίας / ακαταδίωκτου για τραπεζικά στελέχη (2019).

Σκάνδαλο με «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» (Απευθείας αναθέσεις Γ. Πατούλη) (2020).

Ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ (2020).

Έρευνα για κακοδιαχείριση 11,3 εκατ. ευρώ στα Κέντρα φιλοξενίας μεταναστών (Μαλακάσα, Σιντική) (2020).

Υπόθεση τηλεκατάρτισης «Σκοιλ ελικικού» (2020).

Σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων 2,1 εκατ. ευρώ και απόσυρση της Σοφίας Νικολάου (2021).

Πώληση-σκάνδαλο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην CVC (2022).

Υπερκοστολόγηση στην προμήθεια διαδραστικών πινάκων στα σχολεία (2023).

Απευθείας αναθέσεις 46 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης (επί Β. Κικίλια) (2023).

Ευρωπαϊκή έρευνα για απάτες 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (2024).

Έμμεση κρατική χρηματοδότηση στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της «Ομάδας Αλήθειας» (2025).

Διαφημιστική καμπάνια 828.000 ευρώ για ανύπαρκτη σιδηροδρομική μεταρρύθμιση (2025).

Σκάνδαλο υπερκοστολόγησης ΚΕΚ και πλατφορμών τηλεκατάρτισης (Υπόθεση Παναγόπουλου).

«Συμβουλοκρατία» (Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών και απευθείας αναθέσεων στα 600 εκατ. ευρώ).

Υπερκοστολόγηση στην αναβάθμιση των μαχητικών F-16 BLOCK 50.

Σκάνδαλα με εμπλοκή στελεχών Νέας Δημοκρατίας

Παραίτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Αντώνη Διαματάρη (ψευδή στοιχεία βιογραφικού) (2019)

Αποπομπή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού για βίντεο εκμετάλλευσης φυσικών καταστροφών (2022)

Διαγραφή του Βουλευτή Ανδρέα Πάτση για εταιρείες κόκκινων δανείων (2022)

Παράνομος διορισμός του Γιώργου Τζιλιβάκη στο ΣΕΠΕ (2022)

Παραίτηση του Βουλευτή Θέμη Χειμάρα (Ασυμβίβαστη επιχειρηματική δραστηριότητα) (2023)

Απόσυρση του Σπύρου Πνευματικού (Αήθεις δηλώσεις για καρκινοπαθείς) (2023)

Απόσυρση του Μουσταφά Κατραντζή (Δηλώσεις περί «τουρκικής μειονότητας») (2023)

Παραίτηση του Υπουργού Νότη Μηταράκη (Διακοπές εν μέσω πυρκαγιών) (2023)

Παραίτηση του Υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη (Δηλώσεις για τη δολοφονία Α. Καρυώτη) (2023)

Σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων Αποδήμων (Υπόθεση Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου) (2024)

Παραίτηση του Γ.Γ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη και καταδίκες των Ν. Θεοδωρόπουλου, Μ. Κορομηλά (Διαρροή emails) (2024)

Παραίτηση των Υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου (Ιδιωτικές επαφές με επιχειρηματία) (2024)

Διαγραφή του Λευτέρη Αυγενάκη (Άσκηση βίας σε υπάλληλο αεροδρομίου) (2024)

Παραίτηση του Υποδιοικητή Ασύλου Ιωάννη Σφυράκη (Χρηματισμός / Δωροδοκία) (2025)

Παραίτηση του Υφυπουργού Αρίστου Δοξιάδη (Εμπλοκή σε καρτέλ) (2025)

Διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη (Επίθεση στη Ζ. Κωνσταντοπούλου) (2025)

Κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Γαλατσίου και παραίτηση του Γ.Γ. Ευθύμιου Μπακογιάννη (2025)

Ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate (2026)

Παραίτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη (Ομολογία παράνομου διορισμού χωρίς πτυχίο) (2026)

Λοιπά Σκάνδαλα

2019:

Κατάργηση της αυτονομίας της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΣΔΟΕ.

Αποκλεισμός Σαμοθράκης εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Διορισμοί κομματικών στελεχών της ΝΔ στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

2020:

Αποκατάσταση και αναβάθμιση των υπεύθυνων για το Μάτι, Κ. Τσουβάλα και Σ. Κολοκούρη.

Φωτογραφικός διαγωνισμός (που ματαιώθηκε) για τις νέες ταυτότητες.

Παράνομη έκδοση διαβατηρίου στον διεθνώς καταζητούμενο Αγιαβεφέ.

Ο αποτυχημένος «Μεγάλος Περίπατος» στο κέντρο της Αθήνας.

Εκποίηση μνημείων και δανεισμός αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για 50 χρόνια.

Καταστροφή - Ξήλωμα αρχαιοτήτων στον σταθμό μετρό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

2021:

Νόμος Χρυσοχοΐδη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Νόμος Αυγενάκη για παρεμβάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες.

Σκάνδαλο συγκάλυψης Δημήτρη Λιγνάδη.

Θεσμοθέτηση λογοκρισίας στην Τέχνη.

Κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου και σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Σκάνδαλο τηλεκπαίδευσης και διαρροής δεδομένων με την CISCO.

Δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Θέσπιση ακαταδίωκτου για τα μέλη των επιτροπών λοιμωξιολόγων.

Σκάνδαλο συγκάλυψης και αστυνομικής προστασίας Μένιου Φουρθιώτη.

Νόμος Χατζηδάκη για την ποινικοποίηση απεργιών.

Ακαταδίωκτο για τα μέλη του ΔΣ στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Επιβολή της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στο ρεύμα.

Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ (Το δημόσιο χάνει την πλειοψηφία).

2022:

Ολοήμερος αποκλεισμός πολιτών στην Αττική Οδό.

Εξαπάτηση ψηφοφόρων για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Αδιαφανείς διορισμοί σε εθνικά αθλητικά κέντρα με φωτογραφικές διατάξεις Αυγενάκη.

2023:

Πρόβλημα στατικότητας και κλείσιμο στο ΟΑΚΑ / «Στέγη Καλατράβα».

Αφαίρεση της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» από τον Δήμο Αθηναίων προς την Κυβέρνηση.

2024:

Καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

210 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ επί Κώστα Καραμανλή.

Εξοστρακισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον νέο Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων (ΟΔΥΘ ΑΕ).

Σοβαροί κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Θεσμοθέτηση απογευματινών χειρουργείων στο δημόσιο ΕΣΥ επί πληρωμή.

Παραβίαση του Συντάγματος με τον νόμο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Κύκλωμα εκβιαστών στον Δήμο Αθηναίων.

2025: