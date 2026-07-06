«Οι λογικές πολιτικής αυτάρκειας δεν οδηγούν πουθενά. Κανείς δεν μπορεί να πείσει ότι μόνος του θα αλλάξει τη χώρα», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Νέες «βολές» κατά του Αλέξη Τσίπρα, για τη στάση της ΕΛΑΣ στο ζήτημα των συνεργασιών, εκτόξευσε ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Εποχή».

«Προφανώς και από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά την αρνητική στάση της ΕΛΑΣ απέναντι στις συνεργασίες. Η στάση αυτή δεν υπηρετεί τον στόχο της πολιτικής αλλαγής και μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στις εκλογές με την απλή αναλογική», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι λογικές πολιτικής αυτάρκειας δεν οδηγούν πουθενά. Κανείς δεν μπορεί να πείσει ότι μόνος του θα αλλάξει τη χώρα. Οι περιχαρακώσεις δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και πρόσθεσε: «Επομένως, η συζήτηση δεν αφορά αποκλειστικά την ΕΛΑΣ. Αφορά όλους μας. Τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, κάθε δύναμη που αυτοπροσδιορίζεται στον προοδευτικό χώρο. Αν δεν οικοδομηθούν γέφυρες, ο μόνος που θα ωφελείται θα είναι η Νέα Δημοκρατία».

«Στις 11 Ιουλίου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο»

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ούτε για πολεμική, ούτε για άκριτη αποδοχή. Υπάρχει ανάγκη πολιτικής συζήτησης. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από εμφύλιες συγκρούσεις στον προοδευτικό χώρο. Έχουμε, όμως, υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε τον ρόλο και την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου εκτιμώ ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εκεί όπου καθένας θα είναι υπόλογος απέναντι στην προσωπική του ιστορία. Όπως λέει και ο λαός μας «ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να λειτουργεί ως προθάλαμος μετάβασης στην ΕΛΑΣ», συνέχισε ο Χρήστος Γιαννούλης.

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«Κακώς τέθηκε θέμα ηγεσίας από τον Πολάκη»

«Κακώς ετέθη θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη. Όπως κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να διατυπώσει μια πολιτική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα κόμμα στο οποίο οι διαφορετικές απόψεις συζητούνται στα συλλογικά του όργανα. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπούμε σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και αντιπαράθεσης», συνέχισε για τα όσα είπε πρόσφατα ο Παύλος Πολάκης.