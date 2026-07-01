Συνέντευξη στον Real Fm παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Τη θέση ότι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Alpha αποτελεί το σημείο αφετηρίας για τη νέα πολιτική πραγματικότητα στον προοδευτικό χώρο διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης στο ραδιόφωνο του Real fm.

«Για μένα το χρονόμετρο ξεκινά από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε οριστικά το ζήτημα της συμπόρευσης και των συνεργασιών. Όσα προηγήθηκαν από στελέχη ή εκπροσώπους είναι σεβαστές απόψεις, αλλά δεν αποτελούν τη δική του θέση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας συνδέονται με μια κοινή ιστορική διαδρομή που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως σχέση δύο τυχαίων πολιτικών φορέων.

Ο κ. Γιαννούλης τόνισε ότι, μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να προσαρμόσει τη στρατηγική του και να παραμείνει ενεργός στην πολιτική ζωή, ενισχύοντας τη συλλογική του λειτουργία και την κοινοβουλευτική του παρουσία.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι κατά την άποψή του δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει θέμα ηγεσίας, σημειώνοντας πως η απάντηση στις νέες συνθήκες πρέπει να είναι περισσότερη συλλογική δράση, ισχυρότερη συμμετοχή των οργάνων και αξιοποίηση περισσότερων στελεχών στη διαμόρφωση της πολιτικής γραμμής.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, επισήμανε ότι επιβεβαιώνουν πως καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί μόνη της να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την παρουσία ενός ενεργού και αξιόμαχου ΣΥΡΙΖΑ μέσα και έξω από τη Βουλή.

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«Η δική μας αγωνία δεν αφορά προσωπικές διαδρομές ή πολιτικές καρέκλες. Αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες που μένουν χωρίς στήριξη, τους νέους που αδυνατούν να βρουν προσιτή κατοικία για να σπουδάσουν και όλους όσοι περιμένουν μια διαφορετική πολιτική. Για αυτούς αξίζει να συνεχίσουμε τη μάχη», κατέληξε.