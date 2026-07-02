«Η Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις και να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, με γνώμονα την ενότητα και την προοπτική του του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που, ενώ έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα να υπάρχει ομόθυμη καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων με πρόσχημα πολιτικές αντιλήψεις, κάποιοι όπως ο κύριος Κυρανάκης να βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω», είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν προτίθεται να κατεβάσει ρολά, ούτε και να απέχει από την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη με προοδευτικές δυνάμεις για να πολλαπλασιάσουμε την βεβαιότητα νίκης στις εκλογές.

Σταθερός στόχος είναι να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια για να αποφευχθεί η αντιπαράθεση επί της κάλπης δύο ψηφοδελτίων, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της ΕΛΑΣ, δεν έχει φύγει από την συζήτηση.

Η Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις και να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, με γνώμονα την ενότητα και την προοπτική του του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Εμπρηστική δήλωση Κυρανάκη: Ο Τσίπρας διαχρονικά δείχνει ανοχή στην τρομοκρατία

Στον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναφέρθηκε ο Κ.Κυρανάκης, βάζοντας στο στόχαστρό του τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, χρησιμοποίησε εμπρηστική ρητορική λέγοντας μεταξύ άλλων: «Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Mιλώντας στο Αction24 υπογράμμισε: «Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Σήμερα έχει συμβεί μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή, μετά τα γκαζάκια που έβαλαν οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάει για όλη της την ζωή».

Και συνέχισε: «Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα.

Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατού… Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnj5qk2xbg9?integrationId=40599y14juihe6ly}