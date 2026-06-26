Με αιχμές για τη στάση του Αλέξης Τσίπρα απέναντι στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικές συγκλίσεις, αλλά και με σαφές μήνυμα ότι «κανείς μόνος του δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση», εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

«Η στάση του κ. Τσίπρα δεν συμβάλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή», είπε ο Χρήστος Γιαννούληςστα Παραπολιτικά 90,1, στον απόηχο της χθεσινής του συνέντευξης στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ.

Επεσήμανε, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «παρών» στις πολιτικές εξελίξεις. «Η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης».

Αναλυτικά:

«Δεν τέθηκε θέμα συνεργασίας με την ΕΛΑΣ»

Ο κ. Γιαννούλης τόνισε πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνοντας ότι το κάλεσμα Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ απαντούσε στο αίτημα των πολιτών για κοινό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση.

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Όπως είπε, το πραγρατικό ερώτημα είναι αν μπορεί κάποιο μόνος του να ανατρέψει την κυβέρνηση ή αν απαιτούνται συγκλήσεις μεταξύ του προοδευτικού χώρου. «Εγώ πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος είναι στις εκλογές του 2027 να διαμορφωθεί «μια προγραμματικά δυνατή πρόταση από τον χώρο της Αριστεράς για να αλλάξει ο τόπος» και να υπάρξει μια νικηφόρα προοπτική που θα «φέρει την ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα».

«Δεν ήταν ικεσία, αλλά πρόταση για ένα νικηφόρο μέτωπο»

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για «ικεσία» ούτε για μια πρόταση που υπηρετούσε προσωπικές ή κομματικές σκοπιμότητες.

Όπως είπε, η εισήγηση αφορούσε «την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με πολλές δυνάμεις που κερδίζει σίγουρα και περιορίζει το ρίσκο του να βρεθούμε δεύτεροι ή τρίτοι».

Ο προβληματισμός για τη στάση Τσίπρα

Σχολιάζοντας την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γιαννούλης σημείωσε ότι πρόκειται για «αναφαίρετο δικαίωμα και επιλογή του», διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να εκφράσει τον πολιτικό του προβληματισμό.

Όπως ανέφερε, συμφωνεί με τη θέση ότι «η πολιτική δεν είναι πάρτι όπου καλούμε όποιους θέλουμε κι όποιους δεν θέλουμε», ωστόσο υπογράμμισε πως η συγκρότηση όλων των δυνάμεων με συνέπεια στην ιστορία της Αριστεράς αποτελεί προϋπόθεση για να δοθεί αποτελεσματικά η μάχη απέναντι στην κυβέρνηση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη»

Ερωτηθείς για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τις επόμενες εκλογές, ο κ. Γιαννούλης διαβεβαίωσε ότι το κόμμα θα είναι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις.

«Η κοινοβουλευτική μας δράση και η πολιτική μας δράση συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη δημοσκοπική δυναμική του Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι πολίτες προκρίνουν μια πολιτική κίνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε ότι «πάντα είχε αυτή τη δυναμική».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι η σημερινή του στάση «δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα», δηλαδή στη συγκρότηση μιας νικηφόρας πρότασης που θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.

Για το ενδεχόμενο νέας διάσπασης

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο αποχωρήσεων και μιας νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το προεξοφλήσω», ανέφερε.