Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα.

Την πρώτη τους συνεδρίαση θα κάνουν σήμερα, στις 12:00, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt (Λεωφ.Συγγρού 115) στην Αίθουσα Παρθενών, οι Τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα.

«Ραβασάκι» Τσίπρα προς ΠΑΣΟΚ και πρώην συντρόφους – Τα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεοπτικής του συνέντευξης μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Για διαφορετικούς λόγους, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σύνολο του σημερινού συστήματος της προοδευτικής παράταξης, δείχνοντας τις προθέσεις του για το τώρα, αλλά και το αύριο που σχεδιάζει.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Συμπαράταξη καθαρά πρώτη δύναμη στον προοδευτικό χώρο, στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί εμφανής ανησυχία για εγγύς μέλλον. Διότι ο στρατηγικός στόχος της νίκης, έστω και με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει καταδικασμένος – με βάση, πάντα, τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά.

Επομένως, οι επιθέσεις εναντίον του Αλέξη Τσίπρα είναι λογικό να πληθαίνουν. Όμως, παρακολουθώντας τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, γίνονταν σαφές ότι έχει, πλέον, τον «αέρα» του κυρίαρχου παίχτη στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε πως «σήμερα φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων», γεγονός που δείχνει το πόσο πιστεύει το νέο του εγχείρημα.

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Αναφερόμενος στο ζήτημα των συνεργασιών, μπορεί να μην αναφέρθηκε ονομαστικά στο ΠΑΣΟΚ, όμως θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Με τον τρόπο του, έδειξε ότι το 2026, δεν είναι 2023 – οπότε και είχε κάνει το λάθος να απευθύνει διαρκώς «προσκλητήριο» προοδευτικής μετεκλογικής συνεργασίας.

Πλέον, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι πολίτες δεν δείχνουν την ίδια ανοχή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρχικά, ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητά προεκλογικές συνεργασίες, υπογραμμίζοντας πως «εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρύθηκε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους».

Όμως, είπε πως σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα η ΕΛΑΣ, τότε θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και ο ελληνικός λαός θα δώσει τη λύση. Με απλά λόγια, θέλησε να φέρει το ΠΑΣΟΚ προ των ευθυνών του, αυτή τη φορά.

Σε περίπτωση που αυτό το σενάριο γίνει, όντως, πράξη, θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν οι προϋποθέσεις συντρέχουν και το σχέδιο «κολλήσει» εξαιτίας της Χαριλάου Τρικούπη, τότε οι προοδευτικοί πολίτες δεν θα του «συγχωρήσουν» τη δεύτερη ευκαιρία νίκης που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και θα του το δείξουν στις δεύτερες κάλπες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ΕΛΑΣ και συρρικνώνοντας όσους πετάξουν την ευκαιρία στα «σκουπίδια».

Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η Συμπαράταξη, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε συνεργασία με κανένα κόμμα. Το είπε, χθες, χωρίς περιστροφές. Και κυρίως αυτό αφορά το παλιό του κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, που εξακολουθεί να αναζητά τη συνεργασία μαζί του.

Αφού, λοιπόν, ξέκοψε κάθε πιθανότητα μιας τέτοιας προοπτικής, έστειλε μήνυμα στους πρώην συντρόφους του, που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Είπε πως δεν αποκλείεται κανένας, όμως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Ο πρώτος να παραιτηθούν οι βουλευτές από το αξίωμα τους, όπως έπραξε ο ίδιος. Και ο δεύτερος, να αποδεχθούν ότι δεν θα έχουν κανένα προνόμιο που να απορρέει από τις προηγούμενες θέσεις που κατείχαν.

«Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν», ήταν τα ακριβή του λόγια.