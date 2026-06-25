Η αντιπολίτευση κατά Μπακέλα για τις υποκλοπές.

Οι Ευάγγελος Μπακέλας, Βασίλης Φλωρίδης και Μαρία Γκανέ είναι οι τρεις δικαστικοί λειτουργοί που προκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενόψει της επικείμενης συνταξιοδότησης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Στη μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη στήριξη, λαμβάνοντας 17 ψήφους, ενώ είχε αναδειχθεί πρώτος και στην πρόσφατη εσωτερική ψηφοφορία των ανώτατων δικαστικών λειτουργών.

Ακολούθησαν οι αντεισαγγελείς Βασίλης Φλωρίδης με 12 ψήφους και Μαρία Γκανέ με 7 ψήφους.

Η ακρόαση του κ. Μπακέλα διήρκησε πάνω από μία ώρα, με τη Ζωή κωνσταντοπουλου να του θέτει σωρεία ερωτήσεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ το θέμα έθεσε και ο Δημήτρης Μπιάγκης από το ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τον κ. Μπακέλα αν τα στοιχεία που έχει καταθέσει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές έχουν προσθέσει νέα δεδομένα στη σχετική έρευνα. Ο υποψήφιος απέφυγε να επεκταθεί, απαντώντας ότι πρόκειται για «εν εξελίξει δικογραφία» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

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Η συζήτηση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να θέτει ζήτημα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου, επισημαίνοντάς του ότι είχε χειριστεί πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών και της ΕΥΠ, ενώ διεκδικεί πλέον την προαγωγή του στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος απέρριψε τον σχετικό ισχυρισμό, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται κανένα ασυμβίβαστο.

Κατά τη διαδικασία καταγράφηκαν εκ νέου σημαντικές απουσίες. Από τους δέκα αντιεισαγγελείς που είχαν κληθεί να συμμετάσχουν, παρέστησαν τέσσερις, ενώ μόνο ένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου από τους εννέα προσήλθε στη συνεδρίαση. Παράλληλα, συμμετείχε ένας αρεοπαγίτης από το σύνολο των δεκαοκτώ που είχαν κληθεί.

Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, με την τελική απόφαση για τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να λαμβάνεται από το υπουργικό συμβούλιο.