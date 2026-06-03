Τα «φαβορί» ψήφισαν οι συνάδελφοί τους για την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Καμία έκπληξη δεν έκρυβαν τα αποτελέσματα από τις κάλπες που στήθηκαν στον Άρειο Πάγο, με τις ανώτατους δικαστές και εισαγγελείς να ψηφίζουν τους συναδέλφους τους που προκρίνουν για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά την αποχώρηση στις 30 Ιουνίου τόσο της Αναστασίας Παπαδοπούλου όσο και του Κωνσταντίνου Τζαβέλα.

Πρώτος στις επιλογές της Ολομέλειας των αρεοπαγιτών για να αναλάβει το «τιμόνι» του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ο 62χρονος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, νυν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου με 58 ψήφους. Όσον αφορά τη θέση του νέου εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, πρώτος ήρθε ο νυν αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας ενώ ακολουθεί, με δύο ψήφους λιγότερους, ο αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης, Βασίλης Φλωρίδης.

Αναλυτικότερα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58,

Σωκράτης Πλαστήρας 48,

Χρυσούλα Πλατιά 51,

Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43,

Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40,

Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39,

Αικατερίνη Χονδρορίζου 35,

Βαρβάρα Πάπαρη 19 και

Μιχαήλ Αποστολάκης 4.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα κατά σειρά ψήφων έχει ως εξής:

Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 18,

Βασίλειος Φλωρίδης 16,

Δημήτριoς Μητρoυλιάς 10,

Μαρία Γκαvέ 10,

Άvvα Καλoυτά 7,

Ευσταθία Καπαγιάννη 7,

Στυλιανός Κωσταρέλλος 6,

Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη 2,

Ελέvη Καρκαμπoύvα 1 και

Σoφoκλής Λoγoθέτης 1.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη εισαγγελέα του από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

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Ευάγγελoς Μπακέλας έλαβε 70,

Βασίλειος Φλωρίδης 62,

Ευσταθία Καπαγιάννη 32,

Δημήτριoς Μητρoυλιάς 29 και

Μαρία Γκαvέ 26.

Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ο οποίος με τη σειρά του θα υποβάλλει την πρότασή του στο υπουργικό συμβούλιο που θα έχει και τον τελικό λόγο.