Σήμερα τοποθετούνται οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας.

Κατά έναν αυξήθηκε σήμερα ο αριθμός των παρισταμένων κατηγορουμένων στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στην αίθουσα του ακροατηρίου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ είναι τέσσερις οι κατηγορούμενοι που κάθονται στο εδώλιο, από τους 36 συνολικά.

Σήμερα τοποθετούνται οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Αντώνη Ψαροπουλου, δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης.

Εξέφρασε αντιρρήσεις στην πρόταση για απόρριψη των συγγενών επί της κατηγορίας της παράβασης καθήκοντος και χαρακτήρισε την δήλωση υποστήριξης του ελληνικού δημοσίου για τους 4 μόνο κατηγορούμενους υπαλλήλους του ΟΣΕ ως «καταχρηστική, απαράδεκτη, προσχηματική και ενεχουσα θέση υπεράσπισης των υπολοίπων κατηγορουμένων». Εν ολίγοις, ο Αντώνης Ψαροπουλος είπε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει τεράστιες ευθύνες για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους διότι δεν φρόντισε να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, δεν φρόντισε να στελεχώσει με προσωπικό τον ΟΣΕ, ενώ μίλησε για τις ευθύνες του υπουργείου Μεταφορών, της ΡΑΣ, του ΟΣΕ, της Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ο κ. Ψαρόπουλος επεσήμανε: «Το κλητήριο θέσπισμα στο μεγαλύτερο μέρος του περιγράφει τις ευθύνες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αποδίδει τις συνθήκες, που οδήγησαν στο δυστύχημα, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις και παραλείψεις του δημοσίου, όπως για την σύμβαση 717, την απουσία σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, την ανύπαρκτη συντήρηση του δικτύου, την υποστελέχωση, τη μη θέσπιση κανόνων ασφάλειας, την ανύπαρκτη εποπτεία φορέων ελέγχου και ασφάλειας. Οι 32 κατηγορούμενοι με τις απολογίες τους αποδίδουν ευθύνες στο υπόλοιπο δημόσιο. Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας μόνο για 4 ανθρώπους από το δημόσιο είναι ελλειμματική, προσχηματικη και προκλητική. Θα καταρριφθεί με πάταγο διότι απαξιώθηκε ο σιδηρόδρομος την τελευταία 10ετια πριν το δυστύχημα. Είναι καταχρηστική και απαράδεκτη. Υποκρύπτει πρόθεση υπεράσπιση των 32 κατηγορουμένων».

Στο ίδιο κλίμα, ο δικηγόρος της οικογένειας Βλάχου (γονείς του Βάιου) κ. Κώστας Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του δημοσίου. «Θα περίμενε κανείς - πρόσθεσε - να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για την παράβαση καθήκοντος που αφορά σε τρεις εργαζόμενους.Ο υπουργός όμως πιέζει για την καταδίκη μόνο των 4 κατηγορουμένων υπαλλήλων του ΟΣΕ και απαλλαγής των υπολοίπων».

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Αναφορικά με την δήλωση υποστήριξης της κατηγοριας και από τους δικηγορικους συλλόγους, τους κάλεσε να πράξουν το ίδιο και για τους δύο πρώην υπουργούς που ελέγχονται από τον Άρειο Πάγο. Συγκεκριμένα, «οι δικηγορικοι σύλλογοι νομιμοποιούνται να υποστηρίξουν την κατηγορία διότι η υπόθεση αφορά σε μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Είναι όμως επιλεκτική η άσκηση του δικαιώματος. Οι δικηγορικοι σύλλογοι δεν δήλωσαν υποστήριξη της κστηγορθα και για Τριαντοπουλο και Καραμανλή. Αναμένω δήλωση τους στα αντίστοιχα όργανα στον Αρειου Πάγου».