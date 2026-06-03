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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ιθάκης και Δοϊράνης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ήδη 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το σπίτι ακούγονται εκρήξεις.

Το σημείο έχουν καλύψει πυκνοί καπνοί, ενώ όπως αποκαλύπτεται σε εικόνες του Open, ένοικος του σπιτιού έχει εγκλωβιστεί στο δεύτερο όροφο, οπού φαίνεται πως ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες.

Οι πρώτες αναφορές θέλουν την φωτιά να ξεκίνησε από αφύλαχτο καντηλάκι στον κάτω όροφο.

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