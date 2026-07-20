Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:30 σε γεωργικές εκτάσεις και ξερά χόρτα έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαμιέων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079192238198800854}

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.