Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ από αέρος συνδράμει πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Φωτιά τώρα στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το neakriti.gr η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και γρήγορα επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και να κινητοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ξηρών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.