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Επεισόδιο μεταξύ δύο ομάδων ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με δύο 15χρονες να πιάνονται στα χέρια και μία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/07) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόκειται για δύο παρέες 15χρονων κοριτσιών, οι οποίες είχαν κανονίσει «ραντεβού» κοντά στα παλιά ΚΤΕΛ προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, τα δύο κορίτσια μαλλιοτραβιούνται και ανταλάσσουν χτυπήματα με μανία. Οι παρευρισκόμενοι στεκόντουσαν απαθείς γύρω από το «θέαμα».

Από τον καυγά η μία 15χρονη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ενώ και οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους, οι οποίοι «αντάλλαξαν» μηνύσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3kmiz549i9?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Σοκάρουν οι διάλογοι

Αποκαλυπτικά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν τα κορίτσια μεταξύ τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μία παρέα έστησε ενέδρα στην άλλη.

Τα μηνύματα είναι στα χέρια των Αρχών.

-Αν έχετε βαζελίνη βάλτε σε όλο σας το σώμα να γλιστράνε οι μπουνιές.

-Καταρχάς πριν πάμε θα στείλω μήνυμα να μάθω πού είναι αυτές, θα πάμε διακριτικά δύο κοπέλες να δουν πόσες είναι οι άλλες.

Καλούσαν μάλιστα τους φίλους τους να εξοπλιστούν ακόμη και με σιδηρογροθιές.

-Χαχαχα. Μπέσα.

-Ρε. Θα πάρουμε σιδερομπουνιές.

-Ναι. Πλιζ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3kq6dxr3h5?integrationId=40599y14juihe6ly}