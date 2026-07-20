Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί της παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία της.

Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι πληροφορίες ότι 16χρονη στην Αλεξανδρούπολη έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Pameevro.gr η 16χρονη μαθήτρια η οποία μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ, είναι καλά στην υγεία της και έλαβε εξιτήριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης, όπου η 16χρονη χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί της παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία της. Στη συνέχεια αποχώρησε σε καλή κατάσταση.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας μεταξύ άλλων από πού προμηθεύτηκε η ανήλικη το αλκοόλ και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.