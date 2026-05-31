Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία είχε την ευθύνη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Βόλο, προχώρησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συλληφθείσα φέρεται να επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικη στο κατάστημα, ενώ στη συνέχεια της προσέφερε αλκοολούχο ποτό, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αρχών.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης.