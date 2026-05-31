Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξαφάνιση δηλώθηκε από οικείους της, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές όταν δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί της.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές μετά την εξαφάνιση 28χρονης γυναίκας από την Αγία Παρασκευή, η οποία αγνοείται από την περιοχή όπου διέμενε, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η Κουτσουράι Ευδοκία Σαββίνα έχει ύψος 1.65 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανό – κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα και κρατούσε πράσινη τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.