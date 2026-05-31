Το νέο φάρμακο ανήκει σε μια κατηγορία αναστολέων που δρουν απενεργοποιώντας την υπερδραστήρια πρωτεΐνη Kras, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη του καρκίνου, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη παραλλαγή της μετάλλαξης.

Ένα καθημερινό χάπι για τον καρκίνο στο πάγκρεας φαίνεται να μπορεί να διπλασιάσει τον χρόνο επιβίωσης ασθενών με τη πιο επιθετική μορφή της νόσου, σύμφωνα με νέα κλινική δοκιμή που χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως πιθανή «αλλαγή του παιχνιδιού» στη θεραπεία.

Τα αποτελέσματα, όπως αναφέρει ο Guardian, που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, αφορούν το φάρμακο daraxonrasib, το οποίο ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην ογκολογική κοινότητα λόγω της στοχευμένης δράσης του.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν περίπου 500 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος σε προχωρημένο στάδιο, οι οποίοι είχαν ήδη εμφανίσει μετάσταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ασθενείς που έλαβαν το χάπι έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, έναντι 6,6 έως 6,7 μηνών για όσους έλαβαν χημειοθεραπεία.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι το φάρμακο εμφάνισε λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τις συμβατικές θεραπείες, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία των αποτελεσμάτων.

Ελπίδα για έναν δύσκολο καρκίνο

Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου στην αντιμετώπισή του, καθώς συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όταν έχει ήδη εξαπλωθεί. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς εντοπίζονται σε αυτό το στάδιο, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις θεραπευτικές επιλογές.

Οι ειδικοί που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν τη μελέτη έκαναν λόγο για ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η δρ. Rachna Shroff, ειδικός στους γαστρεντερικούς καρκίνους, χαρακτήρισε τα δεδομένα «πρωτοφανή» για την επιβίωση των ασθενών, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα «αλλάζουν το τοπίο».

Η ίδια ανέφερε ότι συγκινήθηκε όταν είδε τα αποτελέσματα της δοκιμής, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας της στη θεραπεία της νόσου.

Αντίστοιχα, η δρ. Julie Gralow από την ASCO έκανε λόγο για «αλλαγή των όρων του παιχνιδιού», περιγράφοντας τη μελέτη ως ένα ιδιαίτερα σπάνιο και ισχυρό αποτέλεσμα για τον τομέα.

Πώς δρα το νέο φάρμακο

Το daraxonrasib στοχεύει την πρωτεΐνη Kras, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη σχεδόν όλων των καρκίνων του παγκρέατος. Η πρωτεΐνη αυτή, όταν είναι μεταλλαγμένη, δίνει σήματα στα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.

Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων του συχνότερου τύπου καρκίνου του παγκρέατος (αδενοκαρκίνωμα παγκρεατικού πόρου) συνδέονται με μεταλλάξεις στο γονίδιο Kras.