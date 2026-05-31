Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με στόχο την άμεση διαχείριση οποιουδήποτε ενδεχόμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Βραζιλίας, καθώς ερευνούν δύο ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα που εντοπίστηκαν στη χώρα, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών και ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ασθενείς έχουν τεθεί σε απομόνωση σε εξειδικευμένες υγειονομικές δομές, όπου και παρακολουθούνται στενά από ιατρικό προσωπικό. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες πρόληψης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν την παρουσία του ιού.

Το υπουργείο Υγείας της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο ανέφερε εν τω μεταξύ ότι ενεργοποίησε πρωτόκολλα ασφαλείας, αφού ένας άνδρας από την Ουγκάντα παρουσίασε «συμπτώματα ιού όπως βήχα, ρίγη και διάρροια».

Η κυβέρνηση της πόλης του Ρίο δήλωσε σε email προς το AFP ότι ο ασθενής βρέθηκε θετικός στην ελονοσία το Σάββατο το βράδυ και «η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα».

Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔΚ από την κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 250 θανάτων, ανέφερε την Πέμπτη το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί αρκετές μολύνσεις και ένας θάνατος.

Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας στη ΛΔΚ, η οποία εκτιμάται ότι κυκλοφορούσε πριν εντοπιστεί, είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η κυβέρνηση του Σάο Πάολο δήλωσε ότι, παρά την ύποπτη περίπτωση, «η τεχνική αξιολόγηση δείχνει ότι ο κίνδυνος εισαγωγής της νόσου στη Βραζιλία και τη Νότια Αμερική παραμένει πολύ χαμηλός».