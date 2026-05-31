Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία, όπου ένας 28χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από την ταράτσα τριώροφου κτιρίου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Lamiareport, ο νεαρός έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Φίλος του ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ και έτσι στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 28χρονο ήταν ήδη αργά.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.