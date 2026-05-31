Ένα νέο είδος γρύλου σπηλαίου βρέθηκε να ζει μέσα σε μια τεχνητή σήραγγα.

Μια σημαντική ανακάλυψη για τη μελέτη της ελληνικής βιοποικιλότητας πραγματοποίησαν ερευνητές στο Καστελόριζο, όπου εντόπισαν ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος γρύλου σπηλαίου να ζει σε τεχνητή υπόγεια σήραγγα βάθους 25 μέτρων.

Το νέο είδος, όπως αναφέρει το discoverwildlife, που ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, ανήκει στο γένος Dolichopoda, μια ομάδα σπηλαιόβιων γρύλων που έχουν εξελιχθεί ώστε να επιβιώνουν σε σκοτεινά και υγρά υπόγεια περιβάλλοντα. Η ονομασία του αποτελεί αναφορά στον θρυλικό Balrog από το βιβλίο The Lord of the Rings του συγγραφέα J. R. R. Tolkien, έναν μυθικό δαίμονα που κατοικούσε στα βάθη υπόγειων στοών.

Η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Orthoptera Research και αποκαλύπτει ένα είδος με καφέ χρωματισμό και χαρακτηριστικά μακριά, καμπυλωτά πόδια, τα οποία του επιτρέπουν να προσκολλάται με ευκολία στα τοιχώματα και τις προεξοχές των υπόγειων σχηματισμών.

Το Καστελόριζο, το μικρό ακριτικό νησί της νοτιοανατολικής Ελλάδας με μήκος περίπου έξι χιλιομέτρων και πλάτος τριών, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους βιολόγους λόγω της πλούσιας και συχνά μοναδικής πανίδας ασπόνδυλων που φιλοξενεί. Στο νησί έχουν καταγραφεί σπάνια είδη σκορπιών, ισόποδων, τριζονιών και σκαθαριών, γεγονός που το καθιστά πολύτιμο πεδίο επιστημονικής έρευνας.

Με στόχο την περαιτέρω καταγραφή της τοπικής πανίδας, οι επιστήμονες εξερεύνησαν το μοναδικό χερσαίο σπήλαιο του νησιού, μια τεχνητή σήραγγα που βρίσκεται στις πλαγιές του Όρος Βίγλα. Κατά την έρευνά τους διαπίστωσαν ότι τα τοιχώματα της σήραγγας ήταν γεμάτα από γρύλους. Η λεπτομερής μορφολογική εξέταση των δειγμάτων, σε συνδυασμό με γενετικές αναλύσεις DNA, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα είδος που δεν είχε περιγραφεί ποτέ ξανά από την επιστήμη.

Η ανακάλυψη αυξάνει πλέον σε 68 τον συνολικό αριθμό των γνωστών ειδών του γένους Dolichopoda, ενώ τα 51 από αυτά έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της χώρας στη διατήρηση της ευρωπαϊκής υπόγειας βιοποικιλότητας.

Παρά την επιβλητική ονομασία του, το νέο είδος δεν έχει καμία σχέση με τον τρομακτικό μυθικό Balrog του Τόλκιν. Αντίθετα, πρόκειται για έναν ακίνδυνο οργανισμό, ο οποίος ωστόσο εντυπωσιάζει τους επιστήμονες με την εξαιρετική προσαρμογή του σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Κωνσταντίνος Καλαεντζής, η ανακάλυψη αποτελεί υπενθύμιση ότι σημαντικά ευρήματα βιοποικιλότητας μπορούν να προκύψουν ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται ήδη γνωστές. «Οι ανακαλύψεις νέων ειδών δεν περιορίζονται μόνο στα τροπικά δάση ή στους ωκεανούς. Ακόμη και οικεία τοπία και ανθρωπογενείς κατασκευές μπορεί να κρύβουν οργανισμούς που έχουν περάσει απαρατήρητοι για δεκαετίες», σημείωσε.

Οι ερευνητές εκφράζουν παράλληλα ανησυχία για τη διατήρηση του νέου είδους, καθώς πολλοί σπηλαιόβιοι οργανισμοί απαντώνται αποκλειστικά σε ένα και μόνο σπήλαιο ή υπόγειο οικοσύστημα. Αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και αλλαγές στον βιότοπό τους.

Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες ζητούν την πραγματοποίηση εκτενέστερων ερευνών στα σπήλαια του Καστελόριζου, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι πληθυσμοί του Dolichopoda balrogi στο νησί, ενώ παράλληλα προτείνουν την εξέταση μέτρων προστασίας που θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του νεοανακαλυφθέντος είδους.