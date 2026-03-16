Οι 4 τραυματίες είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Μεταφέρονται με Super Puma από το Καστελόριζο στη Ρόδο.

Ελαφρά τραυματισμένοι είναι 4 από τους 5 επιβαίνοντες του περιπολικού σκάφους της Frontex, το οποίο βυθίστηκε στο Καστελόριζο το μεσημέρι της Δευτέρας, 16/03.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η πρέσβης της Εσθονίας στη χώρα μας, Karin Rannu αλλά και ένας Έλληνας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, που βρισκόταν στο σκάφος ως σύνδεσμος των ελληνικών Αρχών με την Frontex.

Το σκάφος της Frontex με σημαία εσθονίας προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμών, με αποτέλεσμα να εισέλθουν ύδατα και να βυθιστεί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα (4 Εσθονοί, εκ των οποίων η πρέσβειρα της Εσθονίας και 1 στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύνδεσμος Frontex). Οι επιβαίνοντες περισυνελέχθησαν από ΠΛΣ και Ι/Φ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου. 4 τραυματίες εκ των επιβαινόντων μεταφέρονται με Ε/Π SUPER PUMA ΤΗΣ Π.Α. στο Νοσοκομείο Ρόδου.