Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην καριέρα του και στην πορεία του στο θέατρο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο γάμο της Δανάης Μπάρκα που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο.

Παράλληλα, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο τον επηρέασε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, τονίζοντας ότι δεν ήταν ένα έμφραγμα, αλλά και ανακοπή.

Όπως είπε μετά από το περιστατικό επέστρεψε στη Μυτιλήνη, ενώ αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν να επιστρέψει στη δουλειά του και το θέατρο.

«Προσέχω πια. Τρώω τα πάντα… Δεν ήταν μόνο έμφραγμα ήταν και ανακοπή. Μετά από το αυτό το δύσκολο γεγονός, προσέχω. Τρώω τα πάντα, δεν τρώω αλάτια, παίρνω τα χαπάκια μου, περπατάω και πορεύομαι. Η επιστροφή στη Μυτιλήνη έχει να κάνει και με το συμβάν νομίζω, αλλά πάντα μου άρεσε μία τέτοιου είδους επιστροφή», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις σκέψεις που τον κυρίευσαν αμέσως μετά το περιστατικό, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του ήταν να επανέλθει στην καθημερινότητά του και τη δουλειά του: «Αυτό μου συνέβη Μάρτιο. Αμέσως μετά το συμβάν αυτό που με ενδιέφερε ήταν αν θα ξαναδουλέψω. Δηλαδή θυμάμαι ότι έχω βγει από την εντατική και την ώρα που μου έκαναν τον υπέρηχο ρωτούσα την καθηγήτρια που με εξέταζε αν θα ξανά δουλέψω στο θέατρο. Με κοίταγε, μου χαμογελούσε και δεν μου έλεγε… Κατάλαβα ότι το θέατρο είναι από τα πιο σπουδαία πράγματα που έχω στη ζωή μου. Είναι ο τρόπος να ζω, να προχωρώ, να αντιλαμβάνομαι τη ζωή όλο και καλύτερα και να χτίζω πάνω σε αυτό. Θα μου ήταν δύσκολο να με φανταστώ χωρίς το θέατρο. Αν έρθεις στη στιγμή να συμβεί αυτό, ο άνθρωπος είναι δυνατός, πάντα κάτι θα βρει. 29 Ιουνίου ήμουν πάνω στη σκηνή και ξεκινούσα περιοδεία».

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Κλείνοντας αναφέρθηκε στο τι αποκόμισε από την περιπέτεια της υγείας του: «Αξιολογείς τελικά ότι η ζωή είναι ωραία. Είναι ωραία με κάποια πράγματα για κάθε άνθρωπο. Αξιολογώ πλέον τα πράγματα και λέω τι είναι αυτό που μου δίνει χαρά στο τώρα».