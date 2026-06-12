Η δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και η απάντηση που έδωσε. «Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει».

Μία νέα δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου κάνει τον γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day» προβλήθηκε ένα απόσπασμα στο οποίο επιχειρηματίας αναφέρεται στο νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου «Σαφάρι», αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι ακριβώς στα δικά του γούστα.

Την ίδια μέρα, όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κλίθηκε να εξηγήσει την άποψή του.

Αρχικά, στον φακό του «Happy Day» ανέφερε: «Δεν είναι το στυλ μου. Άμα ρωτήσεις και τη Ρία, ούτε το δικό της στυλ είναι. Απ’ ότι ξέρω μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις θα σου πει το τί είναι εύπεπτο και τι αρέσει στον κόσμο. Πρέπει να ακολουθήσεις λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Προφανώς υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης».

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Όταν το απόγευμα της Παρασκευής, ρωτήθηκε από τη Ζήνα Κυτσελίνη για τη συγκεκριμένη άποψη, ο επιχειρηματίας έσπευσε να απαντήσει με χιούμορ: «Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει. Άμα αφήσεις το «δεν μ’ αρέσει», εγώ την έβαψα! Γι’ αυτό σας το λέω… Μου άρεσε το νέο τραγούδι».

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