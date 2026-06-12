Η συγκινητική συνέντευξη που παραχώρησε η Αναστασία στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η Αναστασία όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η νεαρή ερμηνεύτρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης στάθηκε ιδιαίτερα στην απώλεια της γιαγιάς της και στις κρίσεις πανικού που άρχισε να αντιμετωπίζει, σημειώνοντας ότι δεν έχουν σταματήσει, ωστόσο έχει καταφέρει να τις διαχειρίζεται.

Απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα εξήγησε ότι οι κρίσεις πανικούς ξεκίνησαν μετά από την απώλεια της γιαγιάς της και όσο βρισκόταν σε μία από τις πρώτες της περιοδείες.

Αυτό, είχε ως αποτέλεσα να μην συνειδητοποιήσει την κατάσταση λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων: «Αυτό έγινε στο δεύτερο ή τρίτο τουρ, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γυρνούσα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την συνθήκη. Όπως εξήγησε, με την κατάλληλη βοήθεια, έμαθε να διαχειρίζεται τον εαυτό της και την ψυχολογία της, με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει πλέον μία πιθανή κρίση:

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«Είχα τις κρίσεις πανικού γιατί φοβόμουν ότι θα πεθάνω. Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6vp5fdkci9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφέρθηκε στην πίστη της και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται γεγονός που την ηρεμεί, ενώ σημείωσε ότι ένας από τους λόγους που τα προσωπικά της ζητήματα δεν έρχονται στην επικαιρότητα, είναι διότι θεωρεί ότι «δεν ενδιαφέρουν κανένα».

Τέλος, εξήγησε ότι η επιθυμία να κάνει οικογένεια αφορά τα μελλοντικά της σχέδια, καθώς για την ώρα η δουλειά της είναι στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της.

Εξήγησε ότι θα ήθελε να παραμείνει όσο περισσότερο γίνεται στη μουσική βιομηχανία, ενώ με τα χρήματα που πλέον κερδίζει βοηθάει κατά αποκλειστικότητα την οικογένειά της: «Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνω όσο καλύτερη σε αυτό που κάνω και να μείνω όσο περισσότερο μπορώ… Βασικά, όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6vqar6vztd?integrationId=40599y14juihe6ly}