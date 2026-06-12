«Είναι δύσκολη η μονογονεϊκή οικογένεια», σημείωσε η Χρύσα Ρώπα.

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μονογονέας, αλλά και για τον θυμό που της προκάλεσε η απουσία του πατέρα του γιού της, μίλησε η Χρύσα Ρώπα.

Η ηθοποιός, παραχώρησε μία σύντομη, αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που έχει χτίσει με το γιο της, αλλά και στον φόβο που αισθάνθηκε όταν η ίδια έδωσε μάχη με την υγεία της.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Όπως επισήμανε, όταν αρρώστησε ο γιος της ήταν μόλις τεσσάρων ετών, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερό της άγχος να ήταν ο τρόπος που θα μεγαλώσει χωρίς εκείνη: «Το να φοβάσαι είναι η μεγαλύτερη φυλακή… Εκεί είπα τελείωσε… Το θέμα δεν ήταν ότι εγώ έφευγα. Το θέμα ήταν ότι ο Κωνσταντινάκος μου ήταν τεσσάρων ετών. Θα τον αγαπάνε, θα τον προσέχουνε; Θα τον συμπονάνε, θα τον συμβουλεύουν κατά κάποιο τρόπο; Θα τον κρίνουν; Όταν έφυγα στη Γαλλία, έφυγα από φτώχεια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6vr2js12qh?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Παράλληλα, μέσα από τα όσα συζητήθηκαν η Χρύσα Ρώπα, μίλησε για τις μονογονεϊκές οικογένειες και το πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να μεγαλώνει μόνο του ένα παιδί. Στην δική της περίπτωση, την πλήγωσε η απουσία του πατέρα από τη ζωή του γιου της, σε σημείο που προσπάθησε να καλύψει και τη δική του θέση: «Μάνας – γιου είναι η σχέση μας. Ο γιος μου είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση της μητέρας του. Ελευθερία, ιδιωτικότητα. Εγώ είμαι η μητέρα, εκείνος είναι το παιδί… Έχει μία κουλτούρα που αγαπώ. Έζησε κοντά μου γιατί είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια! Δύσκολο. Πολύ δύσκολη είναι η μονογονεϊκή οικογένεια. Γι’ αυτό, όσοι έχετε κοντά σας ανθρώπους που βλέπετε ότι είναι ένας μόνος του να τα κάνει όλα βοηθήστε τον… Στείλτε τον ένα σινεμά…».

Και κλείνοντας μίλησε για την προσωπική της εμπειρία ως μονογονέας: «Εγώ δεν είχα καθόλου βοήθεια. Με πλήγωσε περισσότερο η απουσία του πατέρα… Ήρθε και ένας θυμός, μία οργή, να καλύψω και δυο πατεράδες…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6vzgu55w5t?integrationId=40599y14juihe6ly}