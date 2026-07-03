Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στις Αχαρνές πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων.

Το μέτωπο εντοπίζεται σε χαμηλή βλάστηση, πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λόφο Σαράντα Μάρτυρες στις Αχαρνές Αττικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά σε μία ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, για την διερεύνηση των αιτιών της.