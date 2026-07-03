Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στα Κανάλια Μουζακίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό της.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, συνολικά πέντε εναέρια μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η εικόνα του μετώπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, χωρίς να υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στόχος είναι η οριοθέτηση και η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς πριν από την ενδεχόμενη ενίσχυση των ανέμων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2073003245149040734}