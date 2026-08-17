Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στην Αρκαδία.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18.15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη.

Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Τρίπολης.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης.