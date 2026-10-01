Νέα ερωτήματα προκαλεί απευθείας ανάθεση της Enterprise Greece, καθώς το αντικείμενο της σύμβασης και η επωνυμία της εταιρείας που την ανέλαβε δημιουργούν εύλογες απορίες για τη διαδικασία και τη σκοπιμότητά της.

Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε –ή τουλάχιστον μάθαμε τις τελευταίες ημέρες– για τη διαιρετική τομή της ελληνικής κοινωνίας μεταξύ «νοικοκυραίων» και «κακομοίρηδων» που αποκάλυψε στο πανελλήνιο ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης (για να τα μαζέψει μετά άρον άρον). Όπως προκύπτει ωστόσο, στο χαρτοφυλάκιό του ο υφυπουργός έχει πέσει πάνω και σε μία επιπλέον «κάστα», αυτή των μερακλήδων.

Διότι μόνο ως τέτοιον μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τον επικεφαλής του Enterprise Greece, του κρατικού φορέα δηλαδή που είναι αρμόδιος για τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο, ο οποίος, όπως μάθαμε από την Espresso, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση 16.533,34 ευρώ για «παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών Ωρίμανσης Έργων» σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής!

Συγκεκριμένα, η ανάθεση έγινε στην DIMKA ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο «THE CRYSTAL BLUE TAX NOW» και ΑΦΜ 800740803, που, όπως διαβάζουμε στο ΓΕΜΗ, έχει κύριο ΚΑΔ Ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος και δευτερεύοντα ΚΑΔ υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Επειδή τα ερωτήματα, όταν κοπάσουν τα γέλια ή τα κλάματα, είναι λίγο αυτονόητα, θα ήταν χρήσιμο είτε ο επικεφαλής της ENTERPRISE GREECE είτε ο πολιτικός του προϊστάμενος υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης να δώσει κάποια απάντηση, ει δυνατόν πειστική. Αν μπορεί να υπάρξει τέτοια...

Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτουμε και τη σχετική ανάθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο στη διαύγεια

Ε.Σ.