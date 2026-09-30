Μία απλή ρύθμιση ήταν αρκετή προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα στον ανεμιστήρα του μπάνιου.

Ένας ανεμιστήρας μπάνιου που λειτουργεί ασταμάτητα μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι έχει υποστεί βλάβη και ότι απαιτείται μια ακριβή επισκευή.

Ωστόσο, ένας χρήστης του Reddit διαπίστωσε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ πιο απλό: ο ανεμιστήρας λειτουργούσε ακριβώς σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του. Παρέμενε ενεργοποιημένος σχεδόν συνεχώς, καταναλώνοντας παράλληλα άσκοπα ηλεκτρική ενέργεια.

Το πρόβλημα ήταν στις ρυθμίσεις

Ο χρήστης απευθύνθηκε στην κοινότητα r/FixIt του Reddit, αφού αποφάσισε να ανοίξει τη συσκευή για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. «Τελικά το άνοιξα επειδή λειτουργούσε ασταμάτητα. Είναι δυνατόν να αντικαταστήσω απλώς τον αισθητήρα;» έγραψε, αναρωτώμενος αν είχε χαλάσει η πλακέτα ή ο αισθητήρας υγρασίας.

Οι απαντήσεις που έλαβε, ωστόσο, τον κατεύθυναν στις ρυθμίσεις του ανεμιστήρα και όχι σε κάποια βλάβη. Όπως εξήγησε ένας από τους χρήστες, ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας μπορούσε να ενεργοποιείται με δύο τρόπους: μέσω αισθητήρα υγρασίας ή μέσω αισθητήρα κίνησης. Η ρύθμιση υγρασίας, όμως, ήταν στο 40%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο.

Αυτό σήμαινε ότι ο ανεμιστήρας μπορούσε να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν κανείς δεν χρησιμοποιούσε το μπάνιο, εφόσον η υγρασία του χώρου παρέμενε πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

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Η υγρασία ήταν αρκετή για να τον κρατά ενεργοποιημένο

Σύμφωνα με τον χρήστη, η σχετική υγρασία στο μπάνιο βρισκόταν περίπου στο 65%, ακόμη και όταν κανείς δεν είχε κάνει ντους. Ένας σχολιαστής προειδοποίησε ότι επίπεδα σχετικής υγρασίας της τάξης του 65% στο εσωτερικό ενός σπιτιού μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μούχλας.

Οι ανεμιστήρες μπάνιου έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να απομακρύνουν την υγρασία πριν αυτή οδηγήσει σε προβλήματα όπως μούχλα, δυσάρεστες οσμές και ανάπτυξη μυκήτων. Όταν όμως το όριο του αισθητήρα υγρασίας είναι υπερβολικά χαμηλό, ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί πολύ συχνότερα από όσο χρειάζεται.

Και φυσικά, ένας ανεμιστήρας που λειτουργεί συνεχώς μπορεί να αυξήσει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα υψηλότερο λογαριασμό ρεύματος.

Τι μπορεί να κάνει κάποιος πριν καλέσει τεχνικό

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπιστούν οι ρυθμίσεις της συσκευής. Ανάλογα με το μοντέλο, ένας ανεμιστήρας μπάνιου μπορεί να διαθέτει αισθητήρα υγρασίας, χρονοδιακόπτη ή συνδυασμό των δύο. Όταν το όριο υγρασίας έχει ρυθμιστεί χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα υγρασίας του μπάνιου, ο ανεμιστήρας μπορεί να «αντιλαμβάνεται» τις φυσιολογικές συνθήκες του χώρου ως λόγο για να παραμένει ενεργοποιημένος.

Ένας από τους χρήστες της συζήτησης πρότεινε να ρυθμιστεί προσωρινά ο αισθητήρας στο υψηλότερο διαθέσιμο επίπεδο. Αν ο ανεμιστήρας σταματήσει, η ρύθμιση μπορεί στη συνέχεια να μειώνεται σταδιακά μέχρι το σημείο όπου ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται ξανά.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρεθεί ένα κατάλληλο επίπεδο, ώστε η συσκευή να ενεργοποιείται όταν υπάρχει πραγματικά αυξημένη υγρασία, για παράδειγμα μετά από ένα ντους, και όχι εξαιτίας της φυσιολογικής υγρασίας του χώρου.

Πριν την αντικατάσταση, ελέγξτε και τη σκόνη

Μια ακόμη πιθανή αιτία προβληματικής λειτουργίας είναι η συσσώρευση σκόνης. Στη συζήτηση, ένας χρήστης ανέφερε ότι η σκόνη γύρω από τον αισθητήρα υγρασίας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ανιχνεύονται οι μεταβολές της υγρασίας. Για τον λόγο αυτό, ένας καθαρισμός του καλύμματος και της περιοχής γύρω από τον αισθητήρα με ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αξίζει τον κόπο πριν προχωρήσει κάποιος σε αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ορισμένα μοντέλα μπορούν να συνδεθούν ηλεκτρολογικά ώστε να λειτουργούν συνεχώς. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η καλωδίωση της συσκευής.

Η λύση τελικά δεν κόστισε τίποτα

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, δεν χρειάστηκε ούτε αντικατάσταση αισθητήρα ούτε κάποια ακριβή επισκευή. Ο χρήστης ανέφερε ότι αποσύνδεσε τη συσκευή και δοκίμασε τη ρύθμιση της υγρασίας στο 80%, μαζί με χρονοδιακόπτη τριών λεπτών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ανεμιστήρας σταμάτησε να λειτουργεί συνεχώς.

«Το δοκίμασα στο μέγιστο, στο 80%, και με χρονοδιακόπτη τριών λεπτών και πράγματι σταμάτησε!» έγραψε, ευχαριστώντας τους υπόλοιπους χρήστες για τη βοήθειά τους.

Η περίπτωση δείχνει ότι ένας ανεμιστήρας μπάνιου που λειτουργεί ασταμάτητα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει χαλάσει. Πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την κλήση τεχνικού, αξίζει να ελεγχθούν οι ρυθμίσεις υγρασίας και χρονοδιακόπτη, καθώς μια λανθασμένη ρύθμιση μπορεί να είναι αρκετή για να κρατά τη συσκευή ενεργοποιημένη για ώρες.