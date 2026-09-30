Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων αεροδρομίων.

Τρία επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Α’ Φάσης του διαγωνισμού για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Πρόκειται για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. και την κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments A.E.

Ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων αεροδρομίων.

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει την υποβολή οικονομικών προσφορών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, στόχος της διαδικασίας, πέρα από το οικονομικό αντάλλαγμα, είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα των αερολιμένων. Παράλληλα, προβλέπεται έμφαση στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τους χρήστες των αεροδρομίων, καθώς και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

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Στον ενιαίο διαγωνισμό περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.