Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ ενισχύονται κατά 1,14 δολάρια ή 1,11%, στα 103,73 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, την ώρα που το Κατάρ εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών. Η άνοδος ακολουθεί τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι τιμές πιέστηκαν από την ανάκαμψη της προσφοράς αργού από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ ενισχύονται κατά 1,14 δολάρια ή 1,11%, στα 103,73 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό είναι στα 89,72 δολάρια το βαρέλι.

Το Μπρεντ οδεύει προς μηνιαία άνοδο περίπου 14%, τη μεγαλύτερη από τον Ιούλιο, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται σε τροχιά μηνιαίων κερδών περίπου 4%.

Η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο βασικών σημείων αναφοράς της αγοράς πετρελαίου διευρύνθηκε επίσης αυτόν τον μήνα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πιθανές κινήσεις των ΗΠΑ για περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να δημιουργήσει πλεονάζουσα προσφορά στην αμερικανική αγορά και να οδηγήσει τα διυλιστήρια των ΗΠΑ σε μείωση της επεξεργασίας αργού πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτραπεί η πώληση ντίζελ με κόκκινη χρωστική, αντί να επιβληθεί απαγόρευση στις εξαγωγές, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές για τους καταναλωτές, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

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Οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου

Οι νέες ενδείξεις ανάκαμψης των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι ελπίδες ότι θα βρεθούν εναλλακτικές λύσεις αντί του περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ και η απουσία ουσιαστικής κλιμάκωσης από την πλευρά του Ιράν κατά το τελευταίο 24ωρο συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των τιμών από υψηλότερα επίπεδα. Η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη, ενώ η μεταφορά πετρελαίου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς και αυξημένο κόστος.

Στο διπλωματικό μέτωπο, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως η διαμεσολάβηση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε πρόοδο στις συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι η Ντόχα μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών και εργάζεται για τη διαμόρφωση κοινού εδάφους, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να περιορίσει τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση περιορίστηκαν, πάντως, μετά τη διάψευση από τον Τραμπ δημοσιεύματος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, με αντάλλαγμα συγκεκριμένα βήματα της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους πρόσφερα ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ανάκαμψη των ροών από τη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, η εικόνα της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή εμφανίζει σημάδια βελτίωσης. Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε την Τρίτη τις φορτώσεις πετρελαιοφόρων από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής ανέκαμψαν τον Σεπτέμβριο στα 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στις ΗΠΑ τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,02 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται αργότερα την Τετάρτη. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων έχουν μειωθεί.