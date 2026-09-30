Η Εσθονία κατηγορεί τη Μόσχα για πυρκαγιά σε εργοστάσιο όπλων, στο πλαίσιο «υβριδικού πολέμου» κατά της Ευρώπης - Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Όλα δείχνουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία και θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί, με τις πιθανότητες να εμπλακεί σε αυτόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όλο και περισσότερες. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη», ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το τι κοστίζει ο πόλεμος και για τη μεγάλη αύξηση των δαπανών που ετοιμάζεται να εγγρίνει η Ρωσία:

Τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 ετοιμάζεται να εγκρίνει η Ρωσία στον προϋπολογισμό του 2027, αποτυπώνοντας πως η ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα κάθε άλλο παρά εκτονώνεται, και μάλιστα τα στρατόπεδα εξοπλίζονται για μια ενδεχόμενη γενικευμένη πολεμική αναμέτρηση.

Η Ρωσία σχεδιάζει να δαπανήσει 17,1 τρισ. ρούβλια (202,58 δισ. δολάρια) για στρατιωτικούς σκοπούς το 2027, περίπου 27% περισσότερα από τα 13,5 τρισ. ρούβλια που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί και το υψηλότερο ποσό από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες θα ανέλθουν σε 50 τρισ. ρούβλια. Το 2026, η κυβέρνηση σχεδίαζε να δαπανήσει 12,1 τρισ. ρούβλια για στρατιωτικούς σκοπούς, όμως το πραγματικό ποσό είναι απόρρητο και δεν θα δημοσιοποιηθεί. Ορισμένες στρατιωτικές δαπάνες μπορεί επίσης να καταγράφονται σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού.

Στο μεταξύ χτες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν υπέγραψε διάταγμα, με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα κρατικά έσοδα για το 2027 προβλέπεται να ανέλθουν σε 43,3 τρισ. ρούβλια (509 δισ. δολάρια), ενώ τα κρατικά έξοδα θα ανέλθουν στα 48,8 τρισ. ρούβλια (αύξηση κατά 13,2% σε σχέση με το 2026), δημιουργώντας δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,2% του ΑΕΠ από 1,6% προηγουμένως.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 21,7% του ΑΕΠ το 2027, από 19,9% του ΑΕΠ το 2026, ξεπερνώντας το επίπεδο του 20% που οι αρχές θεωρούν ασφαλές. Ο συνολικός δανεισμός το 2027 θα αυξηθεί κατά 43%, στα 7,7 τρισ. ρούβλια.

Αυξάνεται το έλλειμμα και το κόστος του πολέμου

Η κυβέρνηση αναμένεται να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο έως την 1η Οκτώβρη. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σχέδια για νέες αυξήσεις φόρων το 2027, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το αυξανόμενο έλλειμμα και για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπανών. Τα έγγραφα έδειξαν ότι ένας νέος φόρος επί των έκτακτων κερδών των εταιρειών μετάλλων και εξόρυξης αναμένεται να αποφέρει περίπου 200 δισ. ρούβλια ετησίως.

«Οι προβλεπόμενοι πόροι θα επιτρέψουν τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων με τα απαραίτητα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών επιχειρήσεων, καθώς και την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και επιδομάτων στο στρατιωτικό προσωπικό», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο, αυξάνεται για τη Ρωσία. Η οικονομία παρουσίασε απότομη επιβράδυνση πέρυσι, με την ανάπτυξη να πλησιάζει το μηδέν, ενώ η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αυξήσει τη φορολογία και τον δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια.

Τα έγγραφα έδειξαν ότι το 2026 η κυβέρνηση θα αυξήσει το σχέδιο καθαρού δανεισμού της κατά 26%, στα 5 τρισ. ρούβλια, και θα δαπανήσει 459 δισ. ρούβλια - περίπου το 11% του ρευστού μέρους του Ταμείου Εθνικού Πλούτου της - για να μειώσει το έλλειμμα. Παράλληλα, μείωσε την εκτίμηση για τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2026 στα 7,6 τρισ. ρούβλια, από 8,9 τρισ. ρούβλια προηγουμένως.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η Ρωσία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόσθετες πιέσεις λόγω ουκρανικών επιθέσεων με drones σε υποδομές και διυλιστήρια. Η Μόσχα έχει χρειαστεί να διαθέσει άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό για την ενίσχυση της αντι-drone άμυνας, τις επισκευές εγκαταστάσεων και τις εισαγωγές καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπίσει ελλείψεις που καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Εξάλλου η Ρωσία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την παραγωγή και τις εξαγωγές φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, καθώς αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω οι εξαγωγές ρωσικού αερίου και πετρελαίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η βιομηχανική παραγωγή της Ρωσίας αναμένεται να μειωθεί κατά 0,2% φέτος, σύμφωνα με τις νέες κυβερνητικές προβλέψεις. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη συρρίκνωση από το 2020, τη χρονιά της πανδημίας του COVID-19.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό το 2026, στο 6,8% από 5,2% προηγουμένως. Η αναθεώρηση ήρθε μετά τις επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, οι οποίες προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων και σημαντική άνοδο των τιμών.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες επηρεάζονται από τα υψηλά επιτόκια και τις δυτικές κυρώσεις, αναμένεται να μειωθούν κατά 5,4% φέτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από την οικονομική κρίση του 2015, όταν οι επενδύσεις είχαν υποχωρήσει κατά 10,1%. Για το 2027, το υπουργείο Οικονομίας προβλέπει σχεδόν μηδενική αύξηση των επενδύσεων, μόλις 0,2%.

Εσθονία: Κατηγορεί τη Ρωσία για πυρκαγιά σε εργοστάσιο εξοπλισμού

Στο μεταξύ, η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία εξελίσσεται σε όλο και πιο άμεση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ.

Η Εσθονία κατηγόρησε χτες τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει τον Αύγουστο στην εσθονική εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού «Milrem Robotics», που προμηθεύει την Ουκρανία με μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα - μια κατηγορία που έσπευσε να απορρίψει η Ρωσία.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε ότι το συμπέρασμα αυτό βασίστηκε σε πληροφορίες που συνέλεξε η εσθονική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας KAPO.

«Αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκστρατείας της Ρωσίας σε όλη την Ευρώπη για να μας εκφοβίσει και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Η απάντησή μας θα είναι η αντίθετη: Ισχυρότερη ασφάλεια στο εσωτερικό, περισσότερη υποστήριξη προς την Ουκρανία και μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία. Δεν θα εκφοβιστούμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες: «Τέτοιες δηλώσεις είναι αβάσιμες, απερίσκεπτες, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα και στερούνται κάθε είδους λογικής».

Η Εσθονία δεν αποκάλυψε τα αποδεικτικά της στοιχεία για την υπόθεση αυτή, επικαλούμενη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών της υπηρεσίας ασφαλείας, αλλά δήλωσε ότι το περιστατικό συνάδει με άλλες δολιοφθορές που έγιναν εξ ονόματος της Ρωσίας στην Ευρώπη. Ο απερχόμενος Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «εξαιρετικά σοβαρή» και ότι η Στοκχόλμη στηρίζει πλήρως το Ταλίν. Αντίστοιχες δηλώσεις στήριξης έσπευσαν να κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ΕΕ.

Εξάλλου τα κράτη - μέλη της ΕΕ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ένα νέο «πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια», το οποίο θα μπορούσε να «παρέχει έναν μηχανισμό συντονισμού» για κοινή αντιμετώπιση των «υβριδικών επιθέσεων».

Οσον αφορά τις υβριδικές επιθέσεις, ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε σημείωσε χτες ότι «έχουν αντίκτυπο», αλλά επανέλαβε το επιχείρημα ότι το ΝΑΤΟ έχει «όλες τις επιλογές αντίδρασης: Μερικές φορές ορατές, μερικές φορές όχι».

Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό, όποτε είναι δυνατόν και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να αποδίδονται δημόσια αυτά τα περιστατικά στη Ρωσία, όπως έκανε χτες η Εσθονία.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς των Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ περί «υβριδικού πολέμου» της Ρωσίας ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, σχολίασε ότι η Ευρώπη είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, αναφερόμενος στις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κ. Ντμίτριεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ και είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας στην Ουάσιγκτον.

Επιστολή - προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, μέσω της πρεσβείας της στο Βέλγιο, η Ρωσία έστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ, στην οποία το κατηγορεί για «τυχοδιωκτική και ανεύθυνη» γραμμή, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις προσομοίωσης για την «απομόνωση» του ρώσικου θύλακα στο Καλίνινγκραντ (βρίσκεται ανάμεσα σε Λιθουανία, Πολωνία και Βαλτική Θάλασσα).

Σύμφωνα με τη Ρωσία, οι ασκήσεις αυτές αυξάνουν «σημαντικά τους κινδύνους μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης». Για μια τέτοια σύγκρουση, η Ρωσία προειδοποιεί πως είναι έτοιμη να πολεμήσει χρησιμοποιώντας «ολόκληρο το οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της».