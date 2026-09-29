Το βομβαρδιστικό Tu-95 συνετρίβη στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ το έβδομο μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε.

Το αεροσκάφος, τύπου Tu-95, συνετρίβη την Τρίτη (29/9) στην περιοχή Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή. Από τα επτά μέλη του πληρώματος, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ένας απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το βομβαρδιστικό συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή και το αεροσκάφος πετούσε χωρίς πυρομαχικά. Επιτροπή της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας μετέβη στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το TASS.

Βίντεο από τη συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού

Στα social media αναρτήθηκαν βίντεο που φέρεται να δείχνουν τη συντριβή του αεροσκάφους και τη φωτιά που προκλήθηκε στη συνέχεια.

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