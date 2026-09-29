Παράλληλα η κυβέρνηση της Ισπανίας, ανακοίνωσε την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης.

Σε μία γενναία απόφαση η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε κοινωνικά μέτρα απέναντι στη στεγαστική κρίση.

Με αφορμή την περίπτωση έξωσης της 87χρονης Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη, μετά από ιλιγγιώδη αύξηση του ενοικίου του σπιτιού της από funds, και του ξεσηκωμού που προκάλεσε η είδηση, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης.

Την ανακοίνωση των μέτρων έκανε μέσω ανάρτησης στο Χ, η υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Σάντσεθ, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ. Για να περάσουν τα μέτρα θα πρέπει να ψηφισθούν στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ωστόσο δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε μίλις πριν δύο μέρες για τη λήψη μέτρων κατά της στεγαστικής κρίσης.

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα «κεφάλαια γύπες», τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία (funds), να αγοράζουν κατοικίες.

Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία και η εκτίναξη στις τιμές των ενοικίων οφείλεται στα ξένα funds και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους Ισπανούς διαδηλωτές.

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Στόχος της ισπανικής κυβέρνησης είναι μεταξύ άλλων η επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων

Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο «διάταγμα Μαρικάρμεν», που πήρε το όνομά της από την 87χρονη στην οποία έκαναν έξωση από το σπίτι στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια.

Η είδηση της έξωσης έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη που κατήγγειλαν την κερδοσκοπία στην στέγαση και απαίτησαν μέτρα προστασίας υπέρ των ενοικιαστών.

Το μεγάλο συνδικάτο των ενοικιαστών είχε συνοψίσει τα αιτήματα των διαδηλωτών ζητώντας την εφαρμογή συμβολαίων αορίστου χρόνου. «Γιορτάζουμε την νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας», δήλωσε σήμερα από την Πουέρτα ντελ Σολ εκπρόσωπος του συνδικάτου.

Με πληροφορίες του BBC/ΑΠΕ