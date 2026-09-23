Παρά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, προχώρησε η έξωση με αστυνομική επέμβαση.

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια έξωσης σε μια 87χρονη από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί επτά δεκαετίες στη Μαδρίτη. Η έξωση της ηλικιωμένης προχώρησε με αστυνομικούς να ρίχνουν χημικά και να παίρνουν σηκωτούς διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, ενώ η κυβέρνηση επέκρινε αυτή την εξέλιξη, σε άλλη μια δραματική περίπτωση που αναδεικνύει τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία.

Αφού της δόθηκε περιθώριο μόλις 30 λεπτών προκειμένου να φύγει μόνο με τα βασικά υπάρχοντά της, τελικά η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μεταφέρθηκε εκτός του κτιρίου σε φορείο, συνοδεία κοινωνικών λειτουργών και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο, ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Μαρικάρμεν, δεν είσαι μόνη!» και «Δολοφόνοι!».

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από 500 στα 1.650 ευρώ το ενοίκιο

Το επενδυτικό fund Urbagestión έχει αγοράσει το διαμέρισμα όπου έμενε η 87χρονη, στη συνοικία Ρετίρο της Μαδρίτης και προχώρησε σε κατακόρυφη αύξηση του ενοικίου. Η δικηγόρος της ηλικιωμένης, Μπεατρίθ Δούρο, δήλωσε ότι δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι του fund αρνήθηκαν να αναστείλουν την έξωση, παρότι εκκρεμεί προσφυγή στη δικαιοσύνη και στοιχεία που αποδείκνυαν ότι οι αρχές εργάζονταν για να διασφαλίσουν μια εναλλακτική λύση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, άτομο που δεν αποκαλύφθηκε το όνομά του είχε προσφερθεί να πληρώνει το ενοίκιο, αλλά ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να υπογράψει νέο μισθωτήριο. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει αναφέρει ότι η Urbagestión αρνήθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειες να γίνει διαπραγμάτευση για την περίπτωση της Μαρικάρμεν.

Το αρχικό συμβόλαιο, του 1956, ήταν στο όνομα του πατέρα της Μαρικάρμεν. Όταν εκείνος πέθανε, πέρασε στη σύζυγό του και μετά τον δικό της θάνατο, το 2008, υπενοικιάστηκε στη Μαρικάρμεν. Οι νέοι ιδιοκτήτες υποστήριξαν- και δικαιώθηκαν- στο ανώτατο δικαστήριο ότι αυτή η υπενοικίαση δεν ήταν έγκυρη και πως το συμβόλαιο πλέον είναι άκυρο.

Όταν απέκτησαν το διαμέρισμα της Μαρικάρμεν, το 2018, της πρότειναν να το αγοράσει έναντι 247.000 ευρώ, εξωπραγματικό ποσό για μια συνταξιούχο. Στη συνέχεια, το fund αύξησε το ενοίκιο από 500 σε 2.650 ευρώ, για να το «ρίξει» μετά στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξη που παίρνει η 87χρονη ανέρχεται σε 1.350 ευρώ.

Έριξαν χημικά, πήραν σηκωτούς διαδηλωτές

«Ζω εδώ 71 χρόνια και δεν θέλω να φύγω», είπε η Μαρικάρμεν σε δημοσιογράφους την παραμονή της έξωσης. Στο πλευρό της βρέθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, που προσπάθησαν να αποτρέψουν την τέταρτη απόπειρα για έξωση, καθώς δικαστήρια είχαν μπλοκάρει τις προηγούμενες τρεις. Πολλοί από τους διαμαρτυρόμενους ήταν εκεί από το βράδυ της Τρίτης.

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Τελικά, η έξωση έγινε το πρωί της Τετάρτης, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. «Υπάρχει τέτοια ανάπτυξη της αστυνομίας σαν να είναι στρατιωτική επιχείρηση», σχολίασε η δικηγόρος της 87χρονης.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών, έσερναν και έσπρωχναν διαδηλωτές, ενώ άλλους τους πήραν σηκωτούς, από τα χέρια και τα πόδια, προκειμένου να τους απομακρύνουν και να προχωρήσει η έξωση.

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Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν ακτιβιστές από τις ενώσεις ενοικιαστών της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, αλλά και διάσημοι όπως ο ηθοποιός Κάρλος Μπαρδέμ- αδελφός του Χαβιέρ Μπαρδέμ- και η τραγουδίστρια Άνα Μπελέν.

Μέσα στο κτίριο, πολλοί διαδηλωτές είχαν καταλάβει τη σκάλα που οδηγεί στο διαμέρισμα της Μαρικάρμεν, ενώ γείτονες τους έδιναν σνακ και άνοιγαν την πόρτα των σπιτιών τους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα.

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Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν «Το ρετιρέ της Αγιούσο για τη Μαρικάρμεν», αναφερόμενοι στο σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια την επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης. Η υπόθεση αφορά την αγορά πολυτελούς ρετιρέ, αξίας 6,3 εκατομμυρίων ευρώ, από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως προσωπική κατοικία, παρακάμπτοντας τους κανονισμούς για τις δημόσιες δαπάνες και τη διαφάνεια.

«Έχει γονείς, κάποια μέρα θα μπορούσαν να βρεθούν στη θέση μου»

Σε βίντεο πριν από την έξωση, δακρυσμένη η Μαρικάρμεν ευχαρίστησε τον κόσμο που ήταν στο πλευρό της. «Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τις ενέργειές σας, που περάσατε όλο το βράδυ στον δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να γίνει ειρηνικά», ανέφερε αρχικά η ηλικιωμένη.

«Μια αγκαλιά σε όλους τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν σε αυτό τον σκληρό αγώνα ενάντια σε ένα άτομο που θέλει να βγάλει χρήματα, αλλά που δεν θα έπρεπε να ξεχνά ότι έχει γονείς και πως κάποια ημέρα θα μπορούσαν να βρεθούν στη θέση που δυστυχώς είμαι εγώ», συμπλήρωσε.

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4.000 εξώσεις στην Ισπανία φέτος

Η δραματική περίπτωση της Μαρικάρμεν αναδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι ενοικιαστές στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, όπου η κατακόρυφη άνοδος των ενοικίων, ο εξευγενισμός περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις.

Μέχρι στιγμής φέτος έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τα ενοίκια στη Μαδρίτη: έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 100% την τελευταία δεκαετία, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο η αύξηση φτάνει στο 10%.

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Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, BBC