Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των ναρκωτικών, ούτε το πού και πότε φορτώθηκαν στο γιοτ.

Γιοτ το οποίο ήταν φορτωμένο με 2,5 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές της Ισπανίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας.

Το υπό πολωνική σημαία γιοτ, μήκους 14 μέτρων, βρισκόταν σε διαρκή παρακολούθηση από τον Ιούλιο, όταν απέπλευσε από μαρίνα της Χιρόνα, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η τελωνειακή αρχή της Ισπανίας (AEAT) εκτίμησε πως το περιστατικό συνδέεται με εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στη διακίνηση ναρκωτικών με σκάφη αναψυχής, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οργανώσεις της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Το γιοτ κατασχέθηκε και ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ ένα αλλο μέλος της σπείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελώνη.

Η κοκαΐνη ήταν κατανεμημένη σε 78 δέματα, τα οποία εκτιμάται ότι είχαν μεταφερθεί στα μέσα του Ατλαντικού από ένα μητρικό πλοίο που είχε αποπλεύσει από τη Νότια Αμερική. Το σκάφος είχε ταξιδέψει με τον πομπό AIS σκόπιμα απενεργοποιημένο, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση του σκάφους με την κοκαΐνη συμμετείχαν επίσης οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, η αστυνομία της Πολωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

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Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των ναρκωτικών, ούτε το πού και πότε φορτώθηκαν στο κότερο.